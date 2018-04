Der angebliche „Skandal“ endet als amüsante Geschichte

Anzeige

Der „Narhallamarsch“, die Hymne der Fasnacht, an Ostern im Glockenspiel des Historischen Rathauses? Im Gemeinderat der Weinstadt ist die Aufregung groß. Doch zwei Tage danach scheint sich anzudeuten: Der angebliche „Skandal“ basiert möglicherweise auf einem Irrtum.

Diese Affäre beginnt am Mittwochabend. In der Fragestunde zum Abschluss der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates ergreift Stadtrat Dr. Wolfgang Metzger das Wort. Nachdem er das mangelnde Tempo beim Ausbau der Elektromobilität in der Weinstadt beklagt hat, widmet er sich einem weiteren wichtigen Thema: „Ein Bürger hat mich darauf aufmerksam gemacht – zwar nur einer, aber immerhin“, formuliert der Freie Wähler ganz Bürgervertreter.

Glockenspiel im Alten Rathaus Das Historische Rathaus von Schriesheim stammt in seinem Kern aus dem Mittelalter; in den 1990-er Jahren wurde es für 1,3 Mio. D-Mark denkmalschutzgerecht restauriert. Das Glockenspiel wurde 1998 dank Spenden von Bürgern und Firmen in Höhe von 50 000 D-Mark installiert. Die Melodien werden computergesteuert abgespielt. Der damalige Leiter der städtischen Musikschule, Richard Trares, hat die Grundausstattung des Repertoires (30 Lieder) aufgenommen. Seither erklingt das Glockenspiel täglich um 9.10 Uhr, um 12.10 Uhr und um 18.10 Uhr. Zu hören ist zunächst die romantische Mozart-Melodie „Üb‘ immer Treu‘ und Redlichkeit“, danach das Schriesheimer Lied „Freund, ich bin vun Schriese“. Technisch gesehen ist aber auch die Einspeisung anderer Melodien problemlos möglich. -tin

Und Metzger berichtet Unglaubliches: An Ostern sei der „Narhallamarsch“ erklungen – vom Glockenspiel im Turm des Historischen Rathauses aus, das bekanntlich seinen Platz ungefähr in der Mitte zwischen evangelischer und katholischer Kirche besitzt. Was bedeuten würde, dass die Passanten zwischen den beiden Gotteshäusern am höchsten Feiertag der Christenheit die Hymne der Fasnacht vernommen hätten.