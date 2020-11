Der erste Besatzungssoldat stammt aus Durlach

Es ist zwar Zufall, doch ein passender: Rechtzeitig zum Volkstrauertag gibt es eine Veröffentlichung darüber, wie der Krieg 1945 in Schriesheim zu Ende ging. Es sind die Erinnerungen des 2007 verstorbenen Fritz Hartmann, zwei Jahre zuvor auf Tonband festgehalten (wir berichteten). Hartmann war von Geburt an blind, doch seine Erinnerungen sind exakt. Den fehlenden Sehsinn vermochte er mehr als zu kompensieren – durch ein phänomenales Gedächtnis. Er hat sich das Geschehen jener Wochen gemerkt, eingeprägt, auf den Tag, ja die Stunde genau.

1944 kommt auch für das beschauliche Schriesheim der Krieg unweigerlich näher. Am 14. September ist erstmals Kanonendonner von der Westfront zu hören: „Es gab immer noch Unentwegte, die sagten: ,Das sind doch nur Manöver‘“. Und immer noch sind brandgefährliche Denunzianten unterwegs.

Ein Beispiel: Am 18. Januar 1945 meint ein Schriesheimer am OEG-Bahnhof zu Bekannten: „Die früheren Generäle führten Krieg im Feindesland, die jetzigen Generäle holen ihn ins eigene Land.“ Er wird denunziert und noch am gleichen Tag verhaftet. Der Mann ist verheiratet, hat zwei Kinder. Als seine Frau erkrankt, schreibt der Fabrikant Albrecht Wagner, bei dem sie beschäftigt ist, an die Gestapo mit der Bitte, ihn freizulassen: „Am 10. Februar 1945 wurde er entlassen und ließ sich beim Rasierer Ortleb den Bart abnehmen“, berichtet Hartmann.

Denn Hartmann erinnert sich auch an alltägliche Ereignisse und Probleme, von denen die Menschen heimgesucht werden. Zum Beispiel die riesige Rattenplage: „Es fand ja keine Rattenvertilgung statt. Die Tiere pfiffen laut aus den Dachrinnen herab.“ Auch kommt das Gerücht auf, das Wasser werde abgestellt: Alle öffnen daraufhin ihre Hähne, um das kostbare Nass zu horten, doch nun geht erst recht nichts mehr.

Schuss in den Kirchturm

Am 20. März 1945 plötzlich ist zu spüren, dass sich „was tut“: Soldaten werden an jenem Tag nach Schriesheim verlegt. Am 24. März kommen Meldungen, die Amerikaner würden Weinheim einnehmen. Am 28. März ertönt Gewehrfeuer von Nordwesten. Gegen halb acht ist Heddesheim von den Amerikanern besetzt. Im Laufe des Tages intensiviert sich der Artilleriebeschuss. Scheiben vieler Häuser gehen kaputt, weil der Schall vom Gebirge zurückspringt.

Jakob Ullrich, genannt „der Spanier“, will jenseits der B 3 nachsehen, was los ist. Da begegnet er in der Ladenburger Straße den Ami-Panzern. Aus einem lugt ein GI heraus und ruft: „Mach, dass Du von der Straße kommst!“ „Wieso kannst Du so gut Deutsch? Wo bist du denn her?“, fragt Ullrich. „Aus Durlach“, antwortet der GI, bricht das Gespräch dann aber abrupt ab: „Meinst Du, ich hab‘ Zeit, hier Waffenstillstandsverhandlungen mit Dir zu führen.“

Eine deutsche Batterie bezieht bei der Burg Stellung, so kommt es zu letzten unsinnigen Verlusten. Denn die Amerikaner schießen zurück. Der Turm der katholischen Kirche erhält einen Treffer, der in der Uhr einschlägt, so dass man weiß, wann dies geschieht: um vier Uhr.

Die Amerikaner fahren die Talstraße hinauf. Letzte Fanatiker versuchen, ihre Panzer durch Sprengung einer Eiche aufzuhalten. Für die Nacht auf den 29. März planen sie sogar, die Schottererbrücke zu sprengen; doch der Trupp wird in ein Trinkgelage verwickelt und dadurch außer Gefecht gesetzt. So ist an Karfreitag, 30. März 1945, für Schriesheim dieser Krieg zu Ende.

