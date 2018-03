„Der Frühling kann kommen“

Anzeige

Was an diesem Nachmittag zu sehen ist, beschreibt die Moderatorin mit „frech und bunt“. Auf dem Laufsteg bietet sich ein Mix aus eleganten und sportlichen Outfits. Getragen werden können diese in gedeckten und erdigen Tönen wie auch in poppigen Farben, die von einem knalligen Rot über schrilles Gelb ins Smaragdgrün gehen können. Vor allem aber hat in diesem Jahr die Farbe Pink die Modedesigner beeinflusst.

„Impuls“ setzt auf Glitzerblousons, elegante Etuikleider und lange Schals. Neu sind auch Wendejacken und Hosen mit Seitenstreifen. Elegant ist eine schwarze Jacke aus Leder, die zu einer weißen engen Jeans getragen wird. Auch Ela stattet ihre Models in den fröhlichen Farben pink, gelb und rot aus. Die Jeans sind mit Stickereien oder Strasssteinen versehen. Die Models tragen großen Taschen in gewachsener Seidenoptik oder auch „Tasche in Tasche“.

Renner ist die Wendejeans, die beidseitig getragen werden kann. Kombiniert werden die Farben mit Neutraltönen (schwarz, grau, beige und weiß). Über die enge Jeans trägt Frau meist lange Shirts in einem Flower-Dekor. Abgerundet wird das Ganze durch lässig um den Hans geschwungene Tücher und Ketten.

Was Kinder tragen können, das führen kleine Models ohne Scheu vor. Sie repräsentieren das „Kinderlädchen“ von Ilse General. Über den Laufsteg zu eilen, das macht ihnen sichtlich Spaß, sie lachen und winken. Auch hier sind die Farben bunt.

In der Pause gibt die Tanzschule Nuzinger mit Wiener Walzer und Disco-Fox Einblick in ihr Repertoire, Schlagersänger „Hütte Helmut“ fegt mit seinem „Alpenrock“ über die Bühne. Vizebürgermeisterin Barbara Schenk-Zitsch und die Weinhoheiten bedanken sich mit Blumen bei den Organisatorinnen: „Jetzt kann der Frühling kommen“.

