Der Mathaisemarkt ist beendet

Er ist gerade erst so richtig in Fahrt gekommen – und schon wieder vorbei: „441. Mathaisemarkt 2020 wird vorzeitig abgesagt“, so ist am Mittwoch die Pressemeldung überschrieben, die das vorzeitige Ende des Volksfests ankündigt.

„Festzelt, Vergnügungspark und Krammarkt werden folglich nicht mehr öffnen“, heißt es weiter mit dem Hinweis auf die Empfehlungen, die Gesundheits- und

...