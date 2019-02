Der Nachwuchs fehlt – Ämter bleiben unbesetzt

„Jetzt waren es nur noch zwei“, könnte man spötteln, aber dafür war die Sache viel zu ernst. Als Hans Groß in der letztjährigen Hauptversammlung des Automobilclubs (AC) ankündigte, er werde nicht mehr für das Amt des Vorsitzenden zur Verfügung stehen, gab es bei den Mitgliedern lange Gesichter. Doch war keiner bereit, den Posten zu übernehmen. Zudem traten nicht nur Groß, sondern auch seine rechte Hand, Gattin Erika Groß und Schatzmeisterin Beate Scheid nicht mehr zur Wiederwahl an.

Doch dann entschieden sich Schatzmeisterin und Vorsitzender, die Ämter kommissarisch zu übernehmen - bis jetzt. Doch dann kam in der letzten Jahreshauptversammlung am Freitag der nächste Paukenschlag. Die langjährige Sportleiterin Simone Groß und Schriftführer Stefan Reiß kandidierten nicht mehr für eine weitere Amtszeit.

„Wir haben die Ämter Hans Groß zuliebe weitergeführt, wollen sie aber nicht kommissarisch bis zum Sankt Nimmerleinstag machen“, argumentierten die beiden. Ratlosigkeit machte sich in der Versammlung breit, doch keiner der Anwesenden war bereit einzuspringen. Immerhin, einen Lichtblick gab es an diesem Abend dann aber doch. Der zweite Vorsitzende Manfred John stellte sich zur Wiederwahl. Das gleiche Drama wie zuvor spielte sich dagegen ab, als es darum ging, Vertreter zur ADAC-Tagung zu entsenden: Weil sie an einem Samstag stattfindet, hatte keiner der Angesprochenen Zeit.

So war es nicht verwunderlich, dass Reiß den Antrag stellte, eine Generalversammlung einzuberufen, die über die Auflösung des Vereins abstimmen sollte. Das Ansinnen stieß in der Runde zwar nicht auf Gegenliebe und wurde abgelehnt. Allerdings hatte auch niemand ein Rezept, einen Verein ohne Vorstand zu führen.

„Ohne Vorstand ist der Club tot“, wandte sich Groß an die Versammlung. „Das Hauptproblem ist, dass uns der Nachwuchs fehlt“, wurde argumentiert. Womit könne man die Jugend locken, fragte ein Mitglied.

Der MSC in Altenbach boome wegen seiner Kartturniere und seiner erfolgreichen Fahrer, war zu hören. Eine Lösung wie auch die Bereitschaft, in der Vorstandschaft mitzuarbeiten, wurde an diesem Abend nicht gefunden. Doch man war auch nicht dazu bereit, den Club aufzulösen. Einen bitteren Kommentar konnte sich Groß deshalb nicht verkneifen:„Macht nur so weiter.“ greg

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.02.2019