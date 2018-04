Der Schmerz und Aufschrei der Mutter Gottes

Anzeige

Der Vers „Es stand die Mutter schmerzerfüllt“ entstammt aus einem mittelalterlichen Gedicht, das den Schmerz der Mutter Jesu um den gekreuzigten Sohn als einen zentralen Inhalt hat. G. C. Pergolesi, der nur mit 26 Jahren in einem Franziskanerkloster Nähe Neapel starb und der viele Kompositionen der Nachwelt hinterließ, vertonte den Aufschrei und den Schmerz der Mutter Gottes, und machte dieses Werk zu den meist aufgeführten zur Karwoche.

Es waren nicht viele Christen, die am Karsamstag in die Altenbacher evangelischen Kirche kamen, um dieses berühmte Werk zu hören. Diakon Klaus Nagel stellte in einer Einführung die Frage, wie möge sich wohl eine Mutter fühlen, die miterleben müsse, wie ihr Sohn einen grausamen Tod sterbe. „Was mag sie fühlen und welche Schmerzen muss sie ertragen. Was weiß man schon vom Sterben und dem Tod?“, fragte er. Er freue sich für dieses Konzert so namhafte Künstler wie die Sopranistin Ewa Olszewska gewonnen zu haben. Sie ist eine gefragte Opernsängerin, die ihr Debüt als „Königin der Nacht“ in Mozarts Oper die Zauberflöte gab und viele internationale Musikwettbewerbe gewonnen hatte. Gast war auch der junge Countertenor Jannik Pohlmann, der von ihr entdeckt und auch gefördert wird.

Genya Kai an der Orgel

Begleitet wurden die beiden Solisten an der Orgel von Genya Kai. Der aus Japan stammende Musiker war 2004 Finalist beim internationalen Philipp-Wolfram-Orgelwettbewerb in Heidelberg. Er bestand mit Auszeichnung seine Abschlussprüfung und ist seit 2007 Organist in der evangelischen Johanneskirche in Altenbach. Er r spielt ferner die Orgel in der Sankt Antonius Kirche in Mannheim-Rheinau. Dieses kleine Konzert war mit seinen beeindruckenden Stimmen und dem einfühlsames Orgelspiel eine sehr stimmungsvolle Einstimmung auf die Osternacht und die zu feiernde Auferstehung.