Der Sommer wird bunt

Freuen darf man sich jetzt schon auf die Modenschau – einer der Höhepunkte auf dem Schriesheimer Mathaisemarkt. Noch stecken die Veranstalter namhafter Schriesheimer Modehäuser, Elas Boutique, Impuls und das Kinderlädchen von Ilse General in der Heidelbergerstraße in den Vorbereitungen, doch sie konnten jetzt schon einen kleinen Vorgeschmack auf die neue Frühlings- und Sommermode geben und die wird „pink“, aber auch die bunten Farben sind nicht out.

Zehn Models und 30 Kindermodels werden am 6. März um 15 Uhr auf der traditionellen Modeschau im Festzelt vorführen, was die modebewusste Schriesheimerin und die Kleinen in diesem Sommer tragen. Die Boutique Impuls steckt seine Models in „Angel Jeans“. Das sind meist eng geschnittene Jeans in verschiedenen Looks, mal im Franzendesign oder mit Stickereien versehen. Oberteile sind weit, bunt und in den Modefarben pink. Dazu passen lange Ketten, wie auch kurze Anhänger in Holz oder in Bambusdesign und bunte Taschen. Die modebewusste Frau setzt auch auf Erd-Farben und auf das klassische schwarz- weiß, das mit allen anderen Farben kombiniert werden kann.

Elas Boutique präsentiert ihre Models in „Wendejeans“. Die eine Seite ist gemustert, die andere Seite in Uni und dazu passend gibt es ebenfalls Handtaschen, die man beidseitig tragen kann. Zu ihrer Frühjahrs- und Sommerkollektion gehören ebenfalls Overalls und Etuikleider. Wieder in Mode kommt der Style der 50er Jahre. Den dazu passenden Schmuck aus der Kollektion „Pierre“ präsentiert Meggi Jüllich. In diesem Sommer geht der Trend der Sonnenbrillen ins Gold, sie werden etwas kleiner und auch runder. Großer Trend sind die „Ray-ban“ Brillen.