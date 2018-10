Der Vater als „Hausschwein“

Es war nicht das erste Mal, dass Bernhard Bentgens mit seinen lebenserfahrenen Männern den Schriesheimer Zehntkeller zum Wackeln brachte und das Publikum in Lachtränen ausbrechen ließ. „Es muss das zehnte Mal sein“, überlegte Christian Wolf, der das Publikum beim Kulturherbst der Grünen begrüßte. Mit einem „Hallo, da sind wir wieder“, sprang Bernhard Bentgens dementsprechend auf die Bühne. Er ist und bleibt mit seinem Hardchor ein Garant für ein volles Haus.

Was ihn und seinen Chor so erfolgreich macht, ist – neben den eindrucksvollen Stimmen der Sänger – eine unterhaltsame Mischung aus Musik und viel Klamauk. Für diese lange Nacht hatte er sich etwas Ausgefallenes überlegt, und zwar eine spezifische Erfassung von Eigenheiten und Marotten des Publikums. Und danach wurden die Plätze verteilt: Vorne platziert wurden die, die schlecht sehen, hinten die schlecht hören, rechts und links Personen mit Scheidungsproblemen. Es gab eine Sitzordnung für Nikotinsüchtige, für Tablettenabhängige und für die, die der Spielsucht verfallen sind. Für irgendwie alle hatte der Chor eine Problemlösung parat – oder er versuchte es jedenfalls.

Geheime Träume von Fleisch

In seinem neuen Programm „Männerschicksale – Singen ist auch keine Lösung“ nimmt der Hardchor einmal mehr die Herren der Schöpfung aufs Korn, und auf deren Kosten durften dann auch die Damen lachen. Ja, die armen Männer die viel unter dem schönen Geschlecht zu leiden haben, sie sind wirklich bedauernswert. Sie verzichten auf Milch und Fleisch, weil die Angebetete zur Fraktion der Veganer gehört, träumen aber im Geheimen vom Schnitzel. Und wie arm dran sind überhaupt die Väter, die immer die Teller ihrer Kinder leer essen und sogar die Essensreste der Oma in sich hineinstopfen müssen. Da komme der Bierbauch doch nicht von ungefähr, protestierten die Sänger und stimmten für diese armen Väter an „Wir sind das Hausschwein, fressen immer alle Teller leer“.

Eine Kritik haben sich die schwarz gekleideten Herren zu Herzen genommen, nämlich die am regungslosen Herumstehen im Kreis. Daher haben sie ein „katholisches Aqua-Zumba“ einstudiert – katholisch, weil man die Badebekleidung anbehalten dürfe. Und schon ging es in sexy Pose über die Bühne.

Das Schicksal eines Sängers, der erzählte, seine Frau habe ihn verlassen, weil er immer zu spät nach Hause komme, rührte seine Sangesbrüder so sehr, dass sie ihm zum Trost und stellvertretend für alle verlassenen Männer im Publikum das Lied „Und immer wieder geht die Sonne auf“ von Udo Jürgens widmeten. Bernhard Bentgens testete auch die Stimmen der Zuhörer und ließ sie „Alle Vögel sind schon da“ und „Bruder Jakob“ singen – den Kanon sogar in drei Sprachen.

„Hoch wissenschaftlich“ getestet wurde an diesem Abend auch die Gefühlswelt der im Keller sitzenden Paare – per Eigenbeurteilung auf einer Skala von 1 bis 10. Aus der Fülle der abgegebenen Stimmen zog Bentgens das Paar Ingrid und Rolf, das seine Beziehung mit „9“ bezifferte. Der Titel „When I fall in Love“ sollte sie auf den Wert 10 hieven – was auch gelang, wie die beiden versicherten. Es war wieder eine großartige Kulturveranstaltung, die erst nach den eingeforderten Zugaben endete.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.10.2018