Deutsch-französische Taufe mit Secco

Jean-Luc Chapon ist auf alles vorbereitet: Aus einer Innentasche seines Jacketts zieht er eine gelbe Warnweste und stellt sich damit mitten auf den Kreisel. „Ich bin der Chef der Gelbwestenbewegung“, bemerkt er grinsend, doch seine Glaubwürdigkeit leidet ein wenig angesichts der Tatsache, dass er das Kleidungsstück falsch herum anlegt. Dann wird der Bürgermeister von Schriesheims Partnerstadt Uzès wieder ernst, sagt: „Es gibt bei uns einige, die dagegen sind, aber die meisten Franzosen sind auf der Seite der Gelbwesten.“

Das soll es aber auch gewesen sein mit der Politik, denn bei dem Treffen am westlichen Ortsausgang von Schriesheim geht es nicht darum, sondern um die Städtepartnerschaft. Zu ihrem 35-jährigen Bestehen bekommt der bislang unbenannte Kreisel nämlich den Namen der Partnerstadt: Die Taufe war eine Anregung der SPD-Gemeinderatsfraktion, der das Gremium kürzlich einmütig zustimmte und die in Windeseile in die Tat umgesetzt wurde. Denn alles sollte fertig sein zur Begrüßung der elfköpfigen Delegation, die sich für einen dreitägigen Besuch in der Weinstadt angekündigt hatte.

Früh am Morgen seien sie losgefahren, sagt Gérard Bonneau, der Vorsitzende des Comités de Jumelage, der sich mit seiner Frau Monique, Noëlle und Jean-Luc Chapon morgens um neun Uhr ins Auto setzte, um knapp zwölf Stunden später im verregneten Schriesheim einzutreffen. Die übrigen sieben Franzosen fuhren mit dem Zug, doch das klappte nicht ganz so reibungslos wie gehofft: Zwei blieben aus Versehen in Frankfurt im Zug und verpassen die kleine Einweihungsfeier. Doch für alle anderen gibt es erst einmal Laugenteilchen und ein Glas Schriesecco, sie stoßen an mit den Schriesheimer Freunden, allen voran Claudia Ebert vom Partnerschaftsverein und Schriftführerin Ursula Renner, die als Dolmetscherin für die Überwindung von Sprachbarrieren sorgt.

Bürgermeister Hansjörg Höfer übernimmt die offizielle Begrüßung und macht sich dann mit seinem Amtskollegen, nun ohne gelbe Weste, ans Enthüllen der Schilder. Die Aufschrift „Uzès-Kreisel“ wird unter der blauen Plastikfolie sichtbar, und Chapon ist begeistert: „In Frankreich gibt es viele Rondelle, sie sind für uns ganz wichtig.“ Umso schöner, dass nun eins nach der Partnerstadt benannt ist; das gefällt ihm ebenso wie der „Place d’Uzès“, der Bouleplatz, der schon vor Jahren seinen Namen erhielt und sich in exklusiver Nachbarschaft zum Rathaus befindet: „Auch darüber sind wir sehr glücklich.“

Bepflanzung wächst noch

Erfreulich ist für die Verantwortlichen auch, dass sich der Kreisel in hübschem Frühjahrsgewand präsentiert: Der Storchschnabel blüht rosa, und die große Linde im Zentrum des Rondells trägt frische, grüne Blätter. Sie ist das einzige Überbleibsel der früheren Bepflanzung. Die war nach einigen Jahren verwildert. „Es war alles voller Unkraut, teilweise mit tiefen Wurzeln. Deshalb wurde der Boden 40 Zentimeter tief abgetragen und ausgetauscht“, erklärt Patrick Schmidt vom Bauamt. Danach wurden neben dem Storchschnabel noch Cotoneaster gepflanzt, Eiben und Kirschlorbeer: robuste, wenig pflegeintensive Gewächse, die sich im Laufe der Jahre ausbreiten werden. Bis es soweit ist, bedeckt eine dicke Schicht Mulch den Boden; sie sorgt dafür, dass die beiden Stadtoberhäupter trotz des Matschwetters mit sauberen Schuhen zur Gruppe zurückkommen. Und nochmals auf die Partnerschaft anstoßen können.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 02.05.2019