Dichter begeistern Publikum auf der Strahlenburg

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr hat der Schriesheimer Kulturkreis (KKS) zum zweiten „Poetry Sunset“ in den Burghof der Strahlenburg eingeladen. Wegen der Corona- Bestimmungen durften nur 99 Eintrittskarten verkauft werden. „Innerhalb von nur zwei Tagen waren alle Karten vergriffen“, freute sich Dieter Weitz vom KKS.

Um den Gästen den bestmöglichen Hörgenuss zu gewährleisten, erhielt jeder beim Eintritt einen Kopfhörer. Auf der improvisierten Bühne unter der Burgmauer standen drei junge talentierte Wortakrobaten, die mit ihren frechen Texten bereits auf namhaften Kulturbühnen standen. Auch für die Schriesheimer waren sie keine Unbekannten, kämpften sie bereits im Zehntkeller um Anerkennung und den Sieg im Poetry-Slam. An diesem Abend hatten sie Texte im Gepäck, die von Liebe und Zweisamkeit handelten. „In der Kürze liegt die Würze“ war die Devise, die Künstler hielten sich kurz. Liedermacher Engin brachte das Publikum mit „Ich glaub ich bleib heut liegen, ich mach heut blau“ in Stimmung. „Es ist ein schönes Gefühl, nach einer so langen Zeit wieder auf der Bühne zu stehen“, begrüßte Moritz Konrad aus Karlsruhe die Gäste. Er führte an diesem Abend auch als Moderator durch das Programm.

Quarantäne bei den Eltern

Ihre Quarantäne musste Carro Goebel aus Heidelberg bei ihren Eltern verbringen und ihre daraus gezogenen Erfahrung verarbeitete sie in ihren Texten. Nach „Ruhe, Stille“ habe sie sich nach „Laut, Bunt und Gesellig“ und nach dem Grün des Grases im Park gesehnt. „Ich freue mich wieder auf die Rotweinflecken auf meinem T-Shirt“. Laura Gommel, ebenfalls aus Heidelberg gab den Rat „alles Schlechte einfach ins Positive“ zu wenden und sie appellierte daran, niemals den Glauben aufzugeben. Über die schwere Problematik des Schenkens philosophierte Moderator Konrad und verglich jedes Geschenk mit einem trojanischen Pferd. Schenken sei einmal mit einem sozialen Druck verbunden und es sei unhöflich, sich nicht über ein Geschenk zu freuen. „Socken sind das perfekte Geschenk, man kann davon nie genug haben“, riet er. Zudem frage er sich, warum Physiker die Welt erklären könnten, aber einen Staubsauger für kaputt hielten, wenn der Beutel voll sei.

„Requiem“ für eine Rose

Mittlerweile war über die Strahlenburg die Dunkelheit hereingebrochen und zu sehen waren dann nur noch die grell blau leuchtenden Kopfhörer und es hatte den Anschein, als wären Aliens im Burghof gelandet. Mit dem „Requiem“ für eine Rose entließ der Liedermacher Engin sein begeistertes Publikum auf der Strahlenburg in die dunkle Nacht.

