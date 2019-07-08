Die Absolventen
Helen Arnold, Alida Bähr, Miriam Bähr, Verena Bäumer, Linus Baudenbacher, Johanna Baumann, Leon Bergmann, Frauke Birkenstock, Tinka Bitzel, Katharina Brand, Maximilian Brand, Leonard Brüssau, Florian Busch, Hevi-Binefs Colak, Lily David, Melissa Deuring, Caroline Ducati, Zoe Erler, Cinja Evers, Milena Fischer, Giulia Gaiser, Teresa Gein, Lilly Grunert, Lennart Gugau, Dilan und Ilayda Güngör, Lucian Häfele, Rosa Hafezi Rachti, Josephine Heger, Luis Hildebrand, Robert Hörschler, Luca Daniel Isaak, Finn Jülicher, Elena Kassler, Jana Kilian, Philipp Kirschner, Paola Klein, Niklas Köhler, Paul Krczal, Lea Kreis, Alexandra Krolik, Sarah Kübler, Annika Kupke, Clara Lazdins, Luca Menges, Lara Meyer, Max Müller, Nayra Müller, Alika Mukanov, Swan Murati, Mergita Musa, Nick Neidlein, Michael Nitzsche, Andreas Nöbel, Nicolas Pawelka, Tom Noah Platte, Annika Rathai, Antonia Riedel, Barbara Riehl, Florian Rühle, Janik Sauerbier, Simon Schaller, Marie Schertenleib, Tobias Schlechter, Charlotte Seiffart, Katharina Stephan, Tom Stephan, Martin Stepic, Celine Stock, Furkan Süzer, Stefan Theil, Mattis Tönges, Tim Ufer, Meta Vinar, Antonia Wagner, Tino Wasner, Sophie Weil, Oliver Wenczel, Sophia Werni, Maximilian Wolf. dithu