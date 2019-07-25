Die Absolventen der Kurpfalzrealschule
Klasse 10a: Melvin Alexander Engel, Luca Pellegrino Gammella, Tim Lukas Gellert, Joel Götzmann, Mika Jungmann, Philipp Krämer, Tim Kraus, Linus Reinhardt, Lars Schmitt, Marvin Schmitt, Patrick Schmitt, Tobias Schmitt, Niklas Sprenger, Tanyel Tuna Türkoglu, Moritz Weber, Janek Zanger, Joana Guedes Pinto, Clara Lamy, Jasmin Peekes, Celina Ries, Alina Sophie Szabo, Amelie Vierling.
Klasse 10b: Nils Bletzer, Pascal Carqué, Jan Davydov, Marc Groß, Fabian Hassfeld, Tim Hüwelmeier, Geronimo Instynski, Mika Lux, Aaron Michael Mikudim, Nico Pinto, Yannik Reichelt, Daniel Santos Pinto, Paul Schwerdt, Aaron Schwertner, Julian Luca Wernz, Sophie Bernauer, Emma Katharina Dehnert, Karla Dugandzic, Samanta Iseni, Maja Jörder, Luisa Jungmann, Maja Riediger, Tamara Schulz, Susan Stöhr, Dana Straub, Ellen Vögele.
Klasse 10c: Florian Bähr, Mirko Baum, Moritz Wilhelm Büsener, Lukas Eichler, Marc Fremgen, Niklas Hein, Jannis Heuing, Luca Colin Kastner, Can-Luca Kilic, Lars Krawerz, Nicolas Maier, Lukas Prehn, Christian Rathfelder, Felix Riedinger, Can Schmitt, Benjamin Zielinski, Samuel Zielinski, Sarah Bickel, Franziska Brand, Kinyuy Fidelis, Leonie Haase, Louisa Hammer, Laura Marojevic, Siyanda Mtwecu, Viktoria Schlüter, Mara Schmitt, Inci Suncak, Celine Uckermann.
Klasse 10d: Junis Johannes Engler, Tim Frauenfeld, Marc Havemann, Bastian Wilfried Hölzel, Maurice Jenter, Kai Sebastian Jörger, Fahrican Karasu, Emanuel Keller, Jakob Stephan Lantzsch, Marvin Lautermilch, Stephan Lichter, Simon Müller, Lion Pascal Neumann, Philipp Nunheim, Karl Uwe Plato, Leon Rößiger, Dominik Schmidt, Leonie Gerstner, Chiara-Maria Güzel, Jana Hack, Siiri Hör, Anna Sophie Krauth, Lisa Lamade, Carina Lepnik, Bianca Nimmrich, Alicia Reinhard, Catarina Sander, Ellen Scheddin.