Die erste Weinprobe seit dem Mathaisemarkt

Zu Essen gab es dieses Mal abgepackte Brötchen. Gerlinde Gregor

Für die Schriesheimer Weinkönigin Sofia Hartmann und ihre beiden Prinzessinnen, Fabienne Röger und Lena Meyer, war es die erste offizielle Veranstaltung seit drei Monaten: Rund 40 Gäste waren auf Einladung der Winzergenossenschaft zur Weinlese in den Aussiedlerhof Spieß gekommen. Hausherr Karlheinz Spieß begrüßte sie unter freiem, aber bedecktem Himmel. Freude über die etwas andere Weinprobe zeigte auch der Geschäftsführer der Winzergenossenschaft Harald Weiss.

Die Idee einer Weinprobe in der Krise sei ihm vor rund fünf Wochen gekommen, und zwar in Form einer „Internet-Weinprobe“, die aber letztendlich nicht durchführbar gewesen sei. So achteten die Veranstalter bei dieser ersten Freiluft-Veranstaltung streng auf die Abstandsregelung. Die Tische waren weit auseinander gestellt und Platz gab es an jedem Tisch für vier Personen. Verzichtet wurde ebenfalls auf einen Schlemmerteller. So lag vor jedem Gast eine Tüte mit je zwei Brötchen von der Bäckerei Heiß.

Nach dem Anstoßen mit einem Gläschen „SchrieSecco“ wurde der erste Wein, ein weißer „Burgunder Kabinett trocken“, in die Gläser gefüllt. Weinkönigin Sofia beschrieb ihn als facettenreich mit einer fruchtigen Note. Der zweite Wein im Glas war ein „Pinot Noir Blanc de Noirs Kabinett“ trocken. Er nannte diese Sorte einen „typischen Sommerwein“. Es folgte ein „Sauvignon blanc“, seit gut 15 Jahren ein fester Bestandteil im Programm der Winzergenossenschaft.

Ein Muss bei jeder Weinprobe ist der Riesling „Schriesheimer Schlossberg“, der in Einzellage auf 2,5 Hektar angebaut und handverlesen geerntet wird. Ins Glas füllten die Weinhoheiten einen 2018er, ausgezeichnet mit einer Goldmedaille.

Neue Sorte ist widerstandsfähig

Der vorletzte Wein, ein Souvignier gris, ist eine absolute Neuheit auf dem Weinmarkt. Freiburger Weinexperten ist es nach vielen Jahren des Experimentierens gelungen, aus den Sorten Cabernet-Sauvignon und Bronner eine Rebsorte zu züchten, die resistent gegen die gefürchteten Pilze wie Peronospera, Oidium und Botrytis ist. „Diese Sorte hat großes Potenzial“, führte Weiss aus und beschrieb ihn als einen vollmundigen Wein mit milder Säure. greg

