Die „gute Seele“ der Gewerbetreibenden

Wer in diesen Wochen montagabends das Rathaus passiert, der kann sie auf dem dortigen Uzès-Platz beim regelmäßigen Boulen antreffen. Ansonsten hat sie sich inzwischen aus dem öffentlichen Leben ein wenig zurückgezogen. Vergessen ist sie deshalb aber noch lange nicht. Denn jahrzehntelang bildete sie eine feste Größe im Leben Schriesheims – als Inhaberin eines bekannten Modegeschäftes in der Talstraße und als rührige Geschäftsführerin des örtlichen Bundes der Selbstständigen (BdS). Am heutigen Dienstag (25. Juni) feiert sie ihren 75. Geburtstag.

Ihr wechselvolles Leben begann am 25. Juni 1944 als Tochter einer Schriesheimerin aus der bekannten Familie Wernz und des aus Leutershausen stammenden Vaters, einem Spross der Bletzers (der bekannte Hirschberger Gemeinderat dieses Namens ist ihr Cousin). 1964 heiratete sie Georg Berg, Juniorchef der bekannten Backmittelfabrik; ein Sohn und eine Tochter komplettierten bald das Familienglück, das 1972 mit dem Tode ihres Mannes ein jähes Ende fand. 28 Jahre jung, musste sie nun ihre beiden Kinder alleine großziehen, bis sie 1974 mit Sepp Miech einen neuen Partner fand.

Gemeinsam führten sie zunächst eine Reinigung in Heidelberg, bis Doris Miech 1987 die Boutique im Haus von Herbert Noé in der Talstraße übernahm. Mit ihren Initialen „DoMi“ war der Laden Bestandteil ihres Lebens und des vieler Schriesheimer – auch als Treffpunkt und Nachrichtenbörse (in deren Genuss kam auch der Autor dieses Textes).

Willi Hessenauer, der damalige BdS-Chef, erkannte bald ihre Qualitäten, machte sie zur Geschäftsführerin. Hier war sie „Mädchen für alles“, mimte bei Advents-Aktionen den Nikolaus und an Ostern den Hasen. Sie begründete den „Tag der guten Tat“; zu diesem Anlass bewirtete der BdS-Vorstand abwechselnd in einem der Altenheime, in denen Miech auch privat das Jahr über Bewohner betreute. Auch andere Benefiz-Aktivitäten des Schriesheimer BdS gingen auf ihre Initiative zurück. Doris Miech war es, die der Interessenvertretung der Gewerbetreibenden ein soziales Gesicht verlieh. Helfen bringt ihr einfach Erfüllung.

Ihr bürgerschaftliches Engagement ging aber auch über den BdS hinaus: Von Anfang an stellte sie sich mit ihren Modenschauen in den Dienst des Waldschwimmbad-Vereins und dessen Veranstaltungen.

Im Rückblick gelten diese Jahre als goldene Zeit des BdS. Als ihr langjähriger Weggefährte Horst Kolb 2011 den Vorsitz abgab, hörte sie ebenfalls auf, zumal sie zu diesem Zeitpunkt auch ihren Laden schloss.

Der Tod ihres Mannes Sepp Miech markierte eine schmerzliche Zäsur. Kraft gaben ihr in jener schweren Zeit ihre Familie (Sohn, Tochter und fünf Enkel) sowie viele Freunde. Als Mensch, der Anderen so viel Gutes getan hat, bekommt sie Vieles zurück. Das zeigt sich gerade bei Anlässen wie dem heutigen.

