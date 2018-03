Die Kälte bewegt den BdS mehr als manche Kritik

Anzeige

An einem großen Stand schlugen sie einen kleinen Baseball-Platz auf. Von Netzen eingerahmt, können sich die Besucher am US-Sport versuchen – angeleitet von Vereinschef Armin Dremel probierten es bei der Eröffnung auch die Weinhoheiten.

Apropos probieren: Schräg gegenüber befindet sich jener Stand, der die Gemüter in Schriesheim erhitzt hat: das Weinvertriebsunternehmen mit Sitz in der Pfalz. Bürgermeister Hansjörg Höfer begrüßt die Standbesatzung mit Handschlag: „Das gehört sich so“, meint er: „Immerhin sind sie Gäste in unserer Stadt“. Die anderen Teilnehmer des Rundgangs, allen voran die Weinhoheiten, MdB Karl Lamers und Gemeinderäte, eilen dagegen vorbei.

Bei anderen hat der Streit jedoch den gegenteiligen Effekt. „Ich will mir einmal diesen Stand anschauen, der für so viel Furore sorgt“, sagt eine Frau. Und ein Gemeinderat meint: „Ohne den öffentlichen Streit wäre er gar nicht aufgefallen.“ Doch kein Politiker will in diesem Zusammenhang mit Namen zitiert werden.

Anders verhält es sich natürlich bezüglich der Schriesemer Aussteller, heuer immerhin ein Viertel. Bei Friseur Sharam kann man sich gar vor Ort die Haare schneiden lassen; gemeinsam mit Kosmetikerin Sandra Röger und der Thai-Massage bildet er eine kleine Wellness-Oase.

Doch die beste Wellness für einen echten Schriesemer ist flüssig: Und dafür sorgt in bewährter Weise die Familie Jäck an ihrem Stand. -tin

