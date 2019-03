„Die Konkurrenz ist hart, die Anforderungen sind hoch“

25 Meter Schwimmen, das ist eine der Anforderungen für das „Seepferdchen“. Verena legte die Strecke damals lieber tauchend zurück. Das Abzeichen bekam die Kleine, die erst wenige Tage zuvor vier Jahre alt geworden war, trotzdem, und vermutlich wurde damit auch ihre Begeisterung fürs Schwimmen geweckt. „Ich war eigentlich schon immer eine Wasserratte“, erzählt die heute Elfjährige grinsend.

Im Urlaub waren sie und ihr zwei Jahre älterer Bruder Philipp kaum aus dem Wasser zu bekommen, weshalb die Eltern, Andrea und Martin Diehl, ihre Kinder schon früh zum Schwimmunterricht brachten. Dort erkannte man das Talent der Geschwister und empfahl sie weiter an die TSG Dossenheim, wo sie beim „Swimteam HedDos“ zusammen mit Schwimmern aus Heddesheim erst einmal, später dreimal pro Woche trainierten.

Was folgte, war bemerkenswert: Die beiden „erschwammen“ Medaillen und Pokale, wurden immer wieder Erste bei Wettbewerben und traten erst auf Kreis-, dann auf Bezirks-Ebene und schließlich beim landesweiten Entscheid an. Im Februar nahm die Sechstklässlerin, die das Kurpfalz-Gymnasium besucht, an den Süddeutschen Meisterschaften in Karlsruhe und Stuttgart teil. „In 50 Meter Freistil, 50 Meter Rücken und 50 Meter Schmetterling“, zählt sie auf. Die Konkurrenz in diesem Bereich des Leistungssports ist hart, die Anforderungen hoch; viele, die hier starten, besuchen Sportinternate, wo morgens vor Unterrichtsbeginn und noch einmal am Abend trainiert wird. Freistil, sagt Verena, bedeute für die meisten Schwimmer „Kraulen“; sie brauchte für die Distanz gerade mal 30,45 Sekunden. Die anderen Ergebnisse sind nicht weniger eindrucksvoll, 31,46 Sekunden für Schmetterling und 34,97 Sekunden im Rückenschwimmen. Damit ließ sie die Konkurrenz hinter sich und wurde Erste. Was zugleich bedeutet, dass es für sie weitergeht und sie nun bei den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften antreten darf.

Fünfmal Training pro Woche

„Jedes Jahr kann man sich in der Zeit von Mai bis September qualifizieren“, erklärt Andrea Diehl. Auch Sohn Philipp arbeitet daran; 100 und 200 Meter Brustschwimmen sind seine Spezialität, und falls er die Anforderungen schafft, begleitet er seine Schwester in wenigen Wochen nach Berlin. Vom 28. Mai bis 1. Juni werden dort die Meisterschaften in der Schwimm- und Sprunghalle des Europa-Sportparks ausgetragen.

Verena, die dann gerade zwölf geworden ist, dürfte eine der jüngsten Teilnehmerinnen sein. Nun trainiert sie fleißig: Derzeit an fünf Abenden in der Woche. Die beiden Nachwuchs-Athleten gehören zum Bezirkskader Rhein-Neckar-Odenwald, wo Verena von Lena Kleber und Rebecca Klein trainiert wird.

Weil das Dossenheimer Hallenbad derzeit renoviert wird, steht es nicht zur Verfügung, so dass der Verein reihum ausweichen muss nach Viernheim, Edingen-Neckarhausen und dem Olympiastützpunkt Heidelberg – Stadträtin Andrea Diehl verbringt dieser Tage viel Zeit hinterm Steuer des „Mama-Taxis“. Sie tut es, weil sie findet, dass die Kinder beim Schwimmen Gemeinschaft erleben: „Und sie werden sehr organisiert, da die Zeit eingeteilt sein will mit Schule, Sport und Freunden.“

Doch gerade hier erlebt die Familie immer wieder das Dilemma, das viele Vereine beklagen: Lehrer fallen aus, Stundenpläne werden geändert, und wo eben noch ein freier Nachmittag im Kalender stand, findet nun Unterricht statt. Trotzdem bleibt Zeit für andere Hobbys: Während Philipp an Projekten für „Jugend forscht“ beteiligt ist, spielt Verena Tennis,zudem sind sie Ministranten in der katholischen Kirche.

Ob sie das Schwimmen später einmal zum Beruf machen will, weiß die Elfjährige heute noch nicht – das ist in weiter Ferne. Im Moment macht es ihr einfach Spaß, sie freut sich über Erfolge, findet im Verein Gleichgesinnte. Mit denen sie übrigens bald zum Trainingslager nach Zypern fährt – ein weiteres Abenteuer in ihrer Sportkarriere. Daneben hat die Mutter noch eine positive Nebenwirkung bei ihren Kindern bemerkt: „Sie werden einfach selbstbewusster.“

