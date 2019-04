Doppel- und Reihenhäuser auf verwildertem Gelände

Anfangs häufiger, später seltener wurde in den vergangenen Monaten im Gemeinderat nach dem neuesten Stand in Sachen Kreisaltenheim gefragt. Haupt- und Nebengebäude verfielen mit der Zeit, das Gelände verwilderte. „In der Bevölkerung gab es wenig Verständnis dafür, dass die öffentliche Hand dort oben alles verkommen ließ“, erinnerte FDP-Stadtrat Wolfgang Renkenberger an die Zeit, da das Areal Kreiseigentum war und sich nach dem Auszug der Senioren dort lange nichts mehr tat.

Die neueste Entwicklung gefällt den Gemeinderäten dagegen schon besser. Aus diesem Grunde billigten sie die nächsten drei Schritte dort in der jüngsten Sitzung einhellig.

„Conceptaplan“ als Investor

Erster Schritt: Die Verwaltung schließt mit dem Dossenheimer Investor „Conceptaplan“ einen Städtebaulichen Vertrag; dieser legt fest, dass der Investor die Kosten des Bebauungsplanverfahrens trägt.

Der zweite Schritt: Die Stadt stellt den Bebauungsplan „Eichenweg, 2. Änderung“ auf. Ein Teil des Geländes soll aus dem Bebauungsplan „Eichenweg“ herausgenommen und wie das übrige Grundstück künftig nach Paragraf 34 Baugesetzbuch beurteilt werden.

Das komplizierte Vorgehen ist Basis für eine neue Bebauung: Dafür sollen die alten Gebäude abgerissen und durch Doppel- und Reihenhäuser ersetzt werden. Ziel der Planung sei, eine „homogene, auf einander abgestimmte und hochwertige Bebauung zu ermöglichen“, erklärte die Verwaltung und sprach von mindestens 16 Wohneinheiten.

Wunsch nach bezahlbaren Preisen

„Wir wünschen uns, dass hier bezahlbare Wohnungen entstehen, die sich auch junge Familien leisten können“, erklärte Fadime Tuncer für die Grünen ihr Einverständnis, das auch Karl Reidinger (CDU) teilte. Angesichts von 16 Wohneinheiten freute sich SPD-Rätin Irmgard Mohr: „Das ist Wohnraum, der in Schriesheim dringend gebraucht wird.“

Auch Jutta Becker (Freie Wähler) war angetan von der Vorstellung, dass die Zeit des Verfalls nun bald zu Ende sein dürfte; sie erinnerte allerdings auch an den Bestandsschutz für die benachbarten Gewerbebetriebe „Kling-Malz“ und Hotel-Restaurant „Ludwigstal“. Die Stadt habe darauf bereits beim Landratsamt hingewiesen, erklärte Beate Kreis vom Bauamt: „Es wird beim Landratsamt darauf geachtet.“

Im Verfahren geht es nun weiter mit der öffentlichen Auslegung des Entwurfs und einer Beteiligung der Träger Öffentlicher Belange, also von Behörden und Verbänden. stk

