Dorfplatzfest fällt aus

Der Altenbacher Männerchor hat einen neuen Chorleiter. Seit der junge dynamische Julian Schwarz das Regiment und den Dirigentenstab schwingt, ist die Freude am Singen bei den Sängern wieder zurückgekehrt und sie sehen optimistisch voraus.

„Jetzt sind die dunklen Gewitterwolken an uns vorübergezogen, und wir können in eine positive Zukunft blicken“, freute sich der erste Vorsitzende Jürgen Fitzer gemeinsam mit den Sängern. Als gelungen und als optimales Aushängeschild für Altenbach sah er das Dorfplatzfest im Sommer, zu dem rund 500 Gäste gekommen waren. Doch aufgrund der überzogenen Verkehrssicherheitsmaßnahmen, die der Verein nicht mehr tragen könne, werde es in diesem Jahr kein Dorfplatzfest geben.

Dafür gab es Schelte an die Adresse der Stadt. „Wir als Verein stehen hinter der Kommune, und was tut sie für uns?“, fragte er und er forderte, dass die Stadt gemeinsam mit den Vereinen eine sinnvolle Regelung trifft. Habe zuvor für eine Veranstaltung ein einfaches Dokument ausgereicht, das an die Stadt gegeben wurde. Nun werde dies immer komplizierter. Mehr Sicherheit, das sei keine Frage, doch man möge doch bitte die Kirche im Dorf lassen, kritisierte er: „Hinter jeder Auflage steckt Geld“. Fitzer versprach, für das Dorfplatzfest etwas Neues zu suchen.