Drei neue Infektionen

Im Rhein-Neckar-Kreis steigt die Zahl der Corona-Infizierten weiter an: Wie das Landratsamt in seinem täglichen Lagebericht am Freitag mitteilt, wurden gegenüber dem Vortag drei neue Ansteckungen festgestellt. Ihre Gesamtzahl liegt also aktuell bei 19 und hat sich damit innerhalb einer Woche verdoppelt.

Eine dieser drei Neuinfektionen hängt mit dem aktuellen Hotspot in Schriesheim zusammen. „Es ist eine Kontaktperson dieser Infizierten“, erläutert Silke Hartmann, Pressesprecherin des Landrates. Wie ausführlich berichtet, wurden in der ersten Wochenhälfte drei Geschwisterkinder und ihre Mutter positiv getestet. Die Klassen in den Schulen, die von diesen drei Kindern besucht werden (in Schriesheim die Kurpfalz-Grundschule und das Gymnasium, in Ladenburg die Werkrealschule), befinden sich seither in zweiwöchiger Quarantäne – insgesamt 50 Schüler und fünf Lehrkräfte.

Wie am Freitag bekannte wurde, stammen die vier Erkrankten in Schriesheim aus einer Flüchtlingsfamilie, die im Rahmen der Anschlussunterbringung in einer städtischen Wohnung in der Weinstadt lebt. Die Ansteckungen erfolgten am 27. Juni bei einer privaten Feierlichkeit im Hof einer Moschee in Memmingen.

„Mit Ausnahme der Quarantäne für die betreffenden Klassen hat der Vorfall keine negativen Auswirkungen auf das Leben unserer Schule“, versichert Sabine Grimm, Leiterin der Kurpfalz-Grundschule, die von einem der erkrankten Kinder besucht wurde. Obgleich in Grundschulen nicht vorgeschrieben, tragen viele Schüler und Lehrer hier seit dem Vorfall freiwillig Masken.

