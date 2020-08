Drei Tage Musik im Schulhof

So leicht lässt sich der Schriesheimer Kulturkreis (KKS) von einem Virus nicht in die Knie zwingen. Nach dem großartigen Erfolg mit dem Open-Air „Poetry Sunset“ im Hof der Strahlenburg hat der KKS nun ein weiteres „musikalisches Feuerwerk“ auf die Beine gestellt. Das über drei Tage gehende „Festival“ wird sowohl die Freunde des Rock, Pop und Soul, wie auch die Opernfans oder die Anhänger der Liederkunst begeistern.

„Wir vom Kulturkreis haben uns dazu entschlossen die Corona-bedingte kulturelle Zwangspause zu beenden oder sie wenigstens zu unterbrechen“, begründete der Pressesprecher Dieter Weitz den mutigen Vorstoß. Diese Veranstaltung, bestehend aus drei Konzerten am 28., 29. und 30. August vor dem Zehntkeller im unteren Schulhof, ist als ein kulturelles Ereignis gedacht, das die Schriesheimer Kulturfreunde für die Pause entschädigen soll. Weitz betonte, dass der KKS als Veranstalter dieses Festival im Open-Air-Format natürlich darauf achten werde, die geltenden Corona-Richtlinien einzuhalten.

Gestartet werden die dreitägigen Schriesheimer Musiktage am Freitag, 28. August, mit einem Konzert der Liedermacher Engin, Ultramaryn und Lampe. Beginn ist um 20.30 Uhr. Liedermacher Engin ist für die Schriesheimer kein Unbekannter, hatte er bereits beim Poetry-Slam-Abend auf der Strahlenburg sein Publikum mit frechen Liedern wie „Ich glaub, ich bleib heut liegen, ich mach heut blau“ begeistert und in Stimmung gebracht.

Abend für Opernfreunde

Gespannt kann man auch auf den Songschreiber Lampe sein, der auf den Corona-Wahnsinn einen Song geschrieben hat.

Der Samstag, 29. August, gehört den Opernfreunden. Die Sänger des Nationaltheaters Mannheim, darunter die Mezzosopranistin Shachar Lavi und Bariton Ilya Lapich, begleitet am Klavier von Pianist Matteo Pirola, werden das Publikum in das Land, wo die Zitronen blühen, entführen. Los geht es um 20 Uhr. Mit Latin, Rock, Pop, Soul und Jazz wird die Band Lightshy am Sonntag 30. August, den Schriesheimer Musiktagen einen rasanten und schwungvollen Abschluss bescheren. Beginn ist um 12 Uhr.

Der Vorverkauf beginnt am Mittwoch, 5. August, über den Ticketshop auf der Homepage des KKS, über „HandWerk – Craftbeer und Kaffee“ und über das Gasthaus „Zum Goldenen Hirsch“. Es gibt keine Abendkasse.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 05.08.2020