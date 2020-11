DRK-Laden muss in Kürze ausziehen

„Räumungsverkauf“ steht am Schaufenster des Second-Hand-Ladens des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in der Heidelberger Straße 21 in Schriesheim. Der Laden macht zum 28. November dicht, was viele Schriesheimer bedauern. Auch Margret Rapp, die Leiterin des Ladens, seufzt: „Sehr, sehr schade, die Arbeit liegt mir schon am Herzen.“

Anja Hölzel dagegen ist erleichtert. Gerade hatte sie in nicht-öffentlicher Sitzung dem Ausschuss für Technik und Umwelt ihr Konzept für die Umwidmung des Ladenlokals in spezielle Büroräume vorgestellt – und gleich im Anschluss billigten die Stadträte im großen Ratssaal öffentlich ihr Projekt. Im neuen Jahr will Anja Hölzel hier ihr ganz besonderes Maklerbüro und ein Domizil ihrer Agentur „44events“ eröffnen.

Eigentlich darf in der Altstadt das Erdgeschoss von Gebäuden nur von Läden und nicht für Wohnraum genutzt werden. Der Ausschuss aber hat am Montagabend die Pläne von Anja Hölzel abgesegnet. Sie darf im Parterre des Gebäudes ein „Wohnzimmer“ einrichten, obwohl das eigentlich durch eine Veränderungssperre im Bebauungsplan ausgeschlossen ist. Doch Verwaltung und Stadträte lassen diese Ausnahme zu.

Geplant ist, das jetzige Ladengeschäft des DRK als Maklerbüro zu nutzen. Neben dem Büro will Anja Hölzel dort auch ein besonderes „Wohnzimmer“ als „Ort für soziale Kontakte“ für ihre Event-Agentur und als Immobilien-Treffpunkt einrichten. In gemütlicher Atmosphäre sollen sich hier ihre Kunden zusammen mit Experten austauschen können. „Reparaturarbeiten sind für Januar geplant, Eröffnung könnte im Februar sein“, sagte Anja Hölzel im Gespräch mit dieser Zeitung.

Bedauern beim Roten Kreuz

Der Second-Hand-Shop jedoch schließt zum Monatsende. „Unser Mietvertrag wurde gekündigt. Die Suche nach einem anderen Standort war vergeblich. In Zukunft wird es in Schriesheim leider keinen solchen DRK-Laden mehr geben“, bedauert Rentnerin Margret Rapp. Von Anfang an sei sie dabei gewesen, tolle Waren hätten sie als Mini-Jobberin und ihre ehrenamtlichen Mitarbeiter hier verkauft. Und auch die Kundschaft habe den Laden sehr gut angenommen. „Sehr bedauerlich“, meint auch die Mannheimer DRK-Geschäftsführerin Christine Springer. Man habe mit Hilfe der Stadt versucht, eine Alternative zu finden. Doch die Läden seien entweder zu klein, einfach ungeeignet oder finanziell nicht zu stemmen gewesen.

„Wir haben die zukünftige Nutzung geprüft, ein attraktives Projekt für die Innenstadt“, beurteilt jedoch Beate Kreis (Bauverwaltung) die Umwandlung des Ladens in ein Büro. Der Fokus in der Altstadt könne sich nicht allein auf den Einzelhandel richten. Dienstleistungsbetriebe könnten nicht ausgeschlossen werden, dies sei nun durch diesen Grundsatzbeschluss klar.

„Das bereichert unsere Altstadt“, signalisierte Georg Grüber Zustimmung für die Grüne Liste (GL). Und Frank Spingel (CDU) ergänzte: „Wir sind froh, dass hier jemand Geld in die Hand nimmt.“ „Ein guter Anfang“, so der Kommentar von Jutta Becker für die Freien Wähler. Und Sebastian Cuny (SPD) lobte die im Juni 2020 vom Gemeinderat im Bebauungsplan „Altstadt“ beschlossene Veränderungssperre: „Sie wirkt. Wir wollen so die wenigen Ladenflächen erhalten und sind froh, dass wir auch Dienstleistungsgewerbe bekommen“. „Wir müssen alles tun, um Leerstände zu vermeiden“, forderte Ulrike von Eicke (FDP).

Auch Bürgermeister Höfer unterstützt die Planungen von Anja Hölzel und verteidigte das Konzept, in der Altstadt keine Wohnungen im Erdgeschoß zuzulassen: „Wir wollen hier in unserer Einkaufsstraße Läden und nicht nur ab und zu ein Geschäft. Unsere Marschrichtung ist, was der Gesamtstadt nützt. Das steht vor dem Interesse von Einzelnen.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.11.2020