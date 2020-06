Durch den Tunnel mehr Verkehr?

Seit der Eröffnung des Schriesheimer Branich-Tunnels 2016 hat der Autoverkehr durch den im Odenwald liegenden Stadtteil Altenbach „deutlich zugenommen“. Dies geht aus einer Verwaltungsvorlage hervor, die dem Ortschaftsrat des Stadtteils Altenbach für seine Sitzung an diesem Montagabend vorliegt.

Im Mai hatte die Grüne Liste einen Sachstandsbericht über die Verkehrsentwicklung in Altenbach vor und nach Öffnung des Branich-Tunnels beantragt. Dazu wurden jetzt Verkehrszählungen aus den Jahren 2014, 2017 und 2019 verglichen.

4000 statt 1600 Fahrzeuge pro Tag

Die erste Verkehrszählung vom Oktober 2014 (vor Inbetriebnahme des Tunnels) ergab rund 7800 Fahrzeuge an fünf Tagen, also rund 1600 pro Tag. Die zweite Zählung aus dem April erbrachte 20 300 Fahrzeuge an fünf Tagen, also etwa 4000 pro Tag, die dritte Zählung vom September 2019 bereits rund 20 600 Fahrzeuge.

„Damit scheint bei vorsichtiger Interpretation doch eine deutliche Zunahme des Verkehrsflusses durch Altenbach seit dem Tunnelbau gegeben zu sein“, heißt es in der Vorlage von Ortsvorsteher Herbert Kraus – und dies, obwohl zwischen März 2017 und Oktober 2018 die Straße von Wilhelmsfeld nach Altneudorf voll gesperrt war.

Die Ortsverwaltung kündigt eine erneute Zählung an. Diese soll dann auch nach Art der Fahrzeuge klassifizieren. Dies erfolgte zwar 2014 und 2017, nicht jedoch 2019.

© Mannheimer Morgen, Montag, 15.06.2020