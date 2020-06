Durchbruch mit Macken

Seit Jahren klagt die Feuerwehr Altenbach darüber, dass ihr Gerätehaus aus allen Nähten platzt. Die Fahrzeuge und Ausstattung sind auf mehrere Standorte verteilt, die Aktiven müssen sich seit Jahren behelfen. Ein neues, größeres Fahrzeug und zusätzliche Ausstattung für Einsätze in dem 2016 eröffneten Branichtunnel machen die Lage noch schwieriger. Deshalb ist es höchste Zeit, dass wenigstens das Equipment angemessen und an zentraler Stelle untergebracht wird.

Natürlich wäre ein kompletter Neubau die ideale Lösung, doch dafür fehlt es bislang an einem geeigneten Bauplatz und auf absehbare Zeit ziemlich sicher auch am nötigen Geld. Deshalb ist es gut, dass der Ortschaftsrat nun endlich den Weg für ein Provisorium freigemacht hat, und das zum Glück mit deutlicher Mehrheit und nicht in einer Kampfabstimmung.

Das endlose Gezerre um den richtigen Standort für die Übergangslösung gereicht dem Gremium allerdings keineswegs zur Ehre. Wenn es um die Feuerwehr geht, sollten alle Fraktionen Hand in Hand arbeiten. Da ist es auch wenig hilfreich, dass der Ortsvorsteher in den Verdacht gerät, befangen zu sein. Selbst wenn er das rein formaljuristisch betrachtet nicht ist, belastet es die ohnehin schon gespannte Atmosphäre noch zusätzlich.

