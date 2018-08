E-Bikes gestohlen

Anzeige

Zwei E-Bikes im Wert von 8000 Euro haben in der Nacht zum Dienstag bislang nicht ermittelte Täter von der Terrasse eines Anwesens in der Porphyrstraße in Schriesheim gestohlen. Die Täter begaben sich nach Angaben der Polizei von gestern in der Zeit zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, auf die Terrasse und entwendeten die Räder. Es handelt sich zum einen um ein schwarzes Mountainbike der Marke „Conway“, zum anderen um ein Damenklapprad der Marke „ESY“.

Nachdem der Geschädigte am Dienstagmorgen den Diebstahl bemerkt hatte, erstattete er Anzeige. Die Beamten des Polizeipostens Schriesheim nehmen Hinweise zum Diebstahl oder gar Verbleib unter der Telefonnummer 06203/61301 entgegen. Das Weinheimer Polizeirevier ist unter 06201/10030 ebenfalls zu erreichen. red/pol