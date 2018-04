Ehrenbürger Hartmann ist tot

Anzeige

Es ist der 23. Februar diesen Jahres. Im Rollstuhl sitzend, verfolgt er, wie seine Enkelin Sofia im Zehntkeller als Weinprinzessin vorgestellt wird, in seinem 104. Lebensjahr längst ein Denkmal seiner selbst. Dieses Jahrhundertleben, es ist nun zu Ende gegangen: Am Sonntag verstarb Schriesheims Ehrenbürger Peter Hartmann in jenem Haus, in dem er 1914 geboren wurde.

Geburtsdatum 1914 – das ist das Jahr, in dem der Erste Weltkrieg ausbrach. Auf Grund seines geradezu biblischen Alters bereits als Mensch eine Ausnahmeerscheinung, war er aber auch in politischer Hinsicht ein Phänomen. Hartmann erlebte all die tiefen historischen Brüche Deutschlands im 20. Jahrhundert, gestaltete vor deren Hintergrund seine Heimatgemeinde entscheidend mit.

Zur Person: Peter Hartmann 21. Oktober 1914: Geburt in der Talstraße 114 in Schriesheim 1952: Gründungsmitglied der Freien Wähler Schriesheim 1953: Mitglied des Schriesheimer Gemeinderates, ab 1959 Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler 1958: Vorsitzender der Freien Wähler (36 Jahre lang bis 1994) 1961: Vorstand der Raiffeisenbank 1964: Stellvertretender Bürgermeister (29 Jahre lang bis 1993) 1965: Mitglied des Kreistages 1993: Ausscheiden aus dem Gemeinderat nach 40 Jahren Mitgliedschaft, Ehrenbürger der Stadt 1999: im Alter von 85 Ausscheiden aus dem Kreistag nach 34 Jahren 15. April 2018: verstorben in der Talstraße 114 in Schriesheim -tin

Seine Kraft lag in seiner Verwurzelung in Schriesheim. Keimzelle des Jubilars war „das Tal“, jene legendäre Ecke, aus der schon immer der komunalpolitische Wind wehte. Hier, im Haus Nr. 114, wurde er im europäischen Schicksalsjahr 1914 geboren, das seine Jugend prägte: Der Vater blieb im Felde, als der kleine Peter zwei Jahre jung war.