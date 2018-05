Ehrungen beim TV

Anzeige

Für 60 Jahre: Erna Bauer und Evi Goss-Riehl.

Für 70 Jahre: Fritz Bauer, Anneliese Gehrig, Gernot Knauf und Ludwig Sander.

Die silberne Ehrennadel des TV erhielten: Waldemar Horak und Heidi Oestringer. Die goldene Ehrennadel des TV erhielt: Uwe Havemann für seine über 12-jährige Arbeit in der Vorstandschaft. Sonderehrungen für 30 Jahre Arbeit in der Vorstandschaft in Form von Gutscheinen der Winzergenossenschaft gingen an: Peter Kanzler, Bernhard Kolb und Klaus Reitberger. greg

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.05.2018