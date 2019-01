Eigenleistung spart Baukosten

Beschrieb noch bei der letzten Jahreshauptversammlung Naturfreunde-Vorsitzender Sascha Gernold den Stand der Baumaßnahmen in und um die Hütte im „Weiten Tal“, so konnte er in diesem Jahr den Mitgliedern mitteilen, dass die Komplettsanierung mittlerweile abgeschlossen ist.

Ab der kommenden Saison warten auf die Wanderer und Erholungssuchenden modern ausgestattete Zimmer, die Duschräume wurden nach dem neuesten Stand der Technik ausgestattet, und die topaktuelle Brandmeldeanlage sorgt für einen ruhigen Schlaf. Trotz der umfangreichen Baumaßnahmen war der Hüttenbetrieb nicht beeinträchtigt; in der Gaststube konnten alle Gäste gut bewirtet werden. Planer und Organisatoren schafften es zudem, den angepeilten Kostenrahmen nicht nur einzuhalten, sie konnten ihn sogar noch unterbieten.

Keine Partygäste erwünscht

„Das gelang uns nur dank der vielen freiwilligen und handwerklich versierten Helfer“, sprach ihnen der Vorsitzende seinen Dank aus; die geleisteten Arbeitsstunden hätten etwa 1 000 Euro an Kosten gespart. Gernold berichtete weiter, dass die ersten Buchungen für Übernachtungen bereits vorliegen und betonte, dass die Hütte ausschließlich den Wanderern und Ruhesuchenden vorbehalten sei und man dort keine Partygäste wolle. Beeindruckend war auch die Bilanz des Hüttendienstes, der im letzten Jahr 2700 Arbeitsstunden leistete. Neben den Baumaßnahmen kamen auch Freizeitangebote wie Wanderungen, Fahrten und gesellige Treffen nicht zu kurz.

„Es wurde gewandert, geklettert, gepaddelt und gebastelt“, fasste Gernold zusammen. 130 Termine waren es insgesamt. Und noch mit einer weiteren positiven Nachricht konnte der Vorsitzende aufwarten: Hatte der Verein noch im letzten Jahr 248 Mitglieder, so stieg ihre Zahl in den letzten 12 Monaten auf stattliche 267 an; das Durchschnittsalter liegt bei 44,5 Jahren. Auch in diesem Jahr legen die Naturfreunde nicht ihre Hände in den Schoß. Der Terminkalender ist wieder prall gefüllt, angefangen von leichten Wanderungen bis zur Hochgebirgswanderung, über Kulturfahrten, Skifreizeit, und Spieleabende; auch eine Fotowerkstatt ist geplant.

Bollerwagen und Schelle

Zunächst geht es an die Umsetzung des neuen Mottos für den Mathaisemarktumzug, „Unserons in Schriese“; die Vorschläge sollen jedenfalls als Werbung in eigener Sache genutzt werden. Geplant ist ein Bollerwagen, auf dem das Modell der Schriesheimer Hütte montiert ist. Vorneweg sollen die Kleinen gehen, die dann kräftig die Schelle schwingen. Für ganz besondere Leistung und Arbeit innerhalb des Vereins wurden schließlich Stefan Müllerleile und Udo Großkopf geehrt. greg

© Mannheimer Morgen, Montag, 28.01.2019