Ein aufwühlendes musikalisches Erlebnis

Anzeige

Es folgte die „Elegie in G-Dur“ von Peter Tschaikowsky – ein Werk mit düsteren, fast schon depressiven Elementen, das er 1884 für den in sich einer tiefen Schaffenskrise befindenden Schauspieler Ivan Samarin geschrieben hatte. Ein weiterer Höhepunkt dieses Abends war der Auftritt der Solo-Hornistin Laurance Mahady mit dem Konzert für Waldhorn und Orchester von Wolfgang Amadeus Mozart. Es gehört mit seinen melodischen, dramatischen und virtuosen Passagen zu seinen bedeutendsten Werken. Es ist ein fröhliches Wechselspiel zwischen Orchester und Horn. Laurance Mahady ließ den warmen Klang ihres Horns im Kirchenraum vibrieren. Kein Hüsteln, kein Rascheln war zu hören, selbst das Atmen wurde eingestellt, so hingebungsvoll lauschte man dem Singen des Horn.

Den Abschluss bildete der französische Komponist Jean-Philippe Rameau mit der Orchestersuite „Castor und Pollux“ in sechs Sätzen. Es ist die dramatische Geschichte von Zwillingen, die sich so sehr lieben, dass sie für den anderen auf alles verzichten. Zum Lohn erlangen sie als Sterne die Unsterblichkeit. Diesen Stoff hat im 18. Jahrhundert Jean-Philippe Rameau in einer Oper verarbeitet. Nach dem gewaltigen Schlussakkord brach ein Sturm der Begeisterung aus. Das Publikum dankte den Musikern für dieses aufwühlende musikalische Erlebnis mit langanhaltendem Applaus. greg

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.06.2018