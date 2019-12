Ein augenfällig verjüngter Chor stellt sich vor

Er hat einen runden Bauch, ein freundliches Gesicht und spielt die Hauptrolle im neu einstudierten Lied des MGV Lyra: „Der Teddybär“. Bei der Weihnachtsfeier hat der Titel Premiere, und auch ein gemütliches Stofftier darf mit auf die Bühne. In eine flotte, unernste Melodie wird das Schicksal eines Mannes gepackt, der von dem flauschigen Petz aus dem Bett seiner Liebsten verdrängt wird. Doch statt zu verzweifeln wirbt er lieber mit seinen vielfältigen Vorteilen: Das Solo übernimmt dann auch nicht der Bär, sondern Sänger Alexander Biesinger.

Es ist ein temperamentvolles Abweichen vom Pfad der Besinnlichkeit, der abgesteckt wird mit Titeln wie dem „Trommellied“, gemeinsam gesungenen Stücken wie „Leise rieselt der Schnee“ oder auch den feierlichen Opern-Klassikern, die den Nachmittag im katholischen Pfarrsaal einleiten.

Wie jedes Jahr sind nämlich zwei junge Künstler von der Mannheimer Musikhochschule zu Gast: Soyoung Choi begleitet Bariton Joonyeop Kim am Klavier, der mit Bachs Weihnachtsoratorium beginnt, mit Wagners „Tannhäuser“ weitermacht und mit einer viel beklatschten „Figaro“-Arie endet.

Zurück zum „Teddybären“: Die Neu-Einstudierung passt zur augenfälligen Verjüngung des Ensembles, das seit vergangenem Jahr vier „Jungsänger“ in seinen Reihen hat. Die Jugendlichen setzen damit eine etwas in Vergessenheit geratene Tradition fort, an die eingangs Vorsitzender Peter Kraft erinnert: Dass nämlich früher viele Jungs nach dem Abschluss der Volksschule von ihren Vätern mit in die Singstunde genommen wurden. Auch jetzt habe das wieder geklappt: „Hoffen wir, dass ihre Begeisterung fürs Singen lange anhält.“

Apropos lang anhaltende Begeisterung: Für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit werden Manfred Erdmann, Karl Forschner, Peter Long und Christian Schmitt geehrt, für 40 Jahre Stefan Held, Christa Ewald, Norbert Lochbühler und Siegfried Wachter, für 50 Jahre Karl-Heinz Menges sowie für 60 Jahre Hans-Peter Erdmann, Peter Kraft, Peter Schneider und Hans Weis. Auch für die fleißigen Singstundenbesucher gibt es wieder Präsente: Rekordhalter sind Bruno Amler mit 31 Jahren und Gerhard Walther, der seit 38 Jahren keine Probe auslässt.

Erfolg bei Wertungssingen

Für die Mitglieds-Jubilare Kraft, Schneider, Held und Erdmann gibt’s noch eine Ehrung obendrauf, die Tatiana Mohren vom Sängerkreis Weinheim im Namen des Badischen und Deutschen Chorverbands überreicht. Der Gesangverein sei in der Gemeinde und der Region verankert und bereichere das kulturelle Leben. Soweit es die Geehrten betrifft: „Sie haben aktive kulturelle Arbeit geleistet, auch um den Verein zu dem zu machen, was er heute ist.“

Einen Beitrag zur Weihnachtsfeier leisten schließlich noch Sänger Hans Waldenmayr und die beiden „Nachwuchskräfte“ Daniel und Robert Biesinger, die Weihnachtsgeschichten und -gedichte vortragen.

Auch Frank Ewald, der im kommenden Jahr sein 20-jähriges Dirigentenjubiläum feiert, kommt noch einmal zu Wort: Er erinnert an die Kooperation mit dem MGV Eintracht Birkenau, die sich als gewinnbringend im wahrsten Sinne des Wortes erwies. Denn am Ende des Sing-Experiments standen ein Golddiplom und ein Chor- und Dirigentenpreis bei Wertungssingen.

Eine viel profanere Attraktion fesselt am Ende die Aufmerksamkeit der Sänger und ihrer vielen Gäste: das reichhaltige Angebot bei der Tombola, das mit Weinflaschen, Schriesheimer Jahrbüchern, Einkaufsgutscheinen und Adventsschmuck zum Losekauf verlockt. Es werden beinahe alle Wünsche erfüllt. Bis auf den nach einem Teddybären.

