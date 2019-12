„Ein besonderes Erlebnis, das Haus zu sehen“

„Herzlichen Dank für die freundliche Einladung nach Schriesheim – in die Stadt meiner Urgroßeltern. Es war ein besonderes Erlebnis, die Straßen und das Haus zu sehen und so viele Geschichten darüber zu hören.“ Das ist der Text des jüngsten Eintrags im Goldenen Buch der Stadt Schriesheim. Er stammt von der Amerikanerin Lori Lirov, Tochter von Fritz Martin Wimpfheimer, der 1938 in die USA hat fliehen müssen.

Damit verkörpert die Amerikanerin eine Familie, die lange Zeit in Schriesheim gelebt und diesen Ort dabei mit geprägt hatte, bevor der Rassenwahn der Nationalsozialisten ab 1933 diesem gedeihlichen Miteinander ein brutales Ende setzte.

Lori Lirovs Vater Fritz Martin Wimpfheimer, Jahrgang 1932, gelang 1938 mit seinen Eltern die Flucht in die USA, wo er 2018 starb. Sein Großvater war Seligmann Fuld, der in der Römerstraße 15 eine Fell- und Kupferhandlung betrieb. 2018 wurde dort ein Stolperstein verlegt.

Angeregt durch den Film von Johannes Rufer über dieses Ereignis, entstand bei Lori Lirov der Wunsch, die einstige Heimat ihres Vaters kennenzulernen und den Stolperstein für ihren Urgroßvater zu sehen. Einen beruflich bedingten Aufenthalt in Frankfurt nutzte sie jetzt dazu, um sich diesen Wunsch zu erfüllen.

Betreut wurde die Besucherin aus den USA bei ihrer Visite in Schriesheim von Monika Stärker-Weineck, Maren Fahmi und Brigitte Rufer. Die drei machten eigens für sie eine Stadtführung, die bis auf die Strahlenburg führte. Auch wenn an jenem nebligen Tag der Blick nicht weit reichte, so wurde doch die heutige Ausdehnung Schriesheims deutlich.

Besichtigung der Stolpersteine

In der Altstadt besichtigte sie die verschiedenen Stolpersteine für NS-Opfer, natürlich auch jenen in der Römerstraße 15. Hier legte Lori Lirov eine weiße Rose nieder. Von dort ging es zur Kriegsopfergedenkstätte der Stadt Schriesheim. Am dortigen Denkmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges ist der Name Abraham Fuld zu lesen. Er war der Bruder ihres Urgroßvaters und ist im Jahre 1917 gefallen – ein Tod fürs deutsche Vaterland, der nach 1933 keinen Dank mehr erfuhr, sondern im Gegenteil sogar negiert wurde.

Am Grab ihrer Urgroßmutter Rosa Fuld – übrigens dem letzten, das auf dem Jüdischen Friedhof von Schriesheim angelegt wurde – legte Lori Lirov jüdischer Tradition entsprechend einen Stein ab.

Im Rathaus trug sie sich ins Goldene Buch der Stadt ein. Im Gespräch mit Bürgermeister Hansjörg Höfer wurden viele Erinnerungen an ihren Vater lebendig. Denn bis zu seiner schweren Erkrankung im Jahre 2017 besuchte dieser Schriesheim immer wieder, das er ungeachtet seiner einstigen Flucht vor Verfolgung noch immer als Heimat betrachtete.

„Ein beeindruckender Tag für die Amerikanerin“, spürte Monika Stärker-Weinweck: „Sie hat dabei viel Neues über ihre Familiengeschichte erfahren können.“ Zum Beispiel das Schicksal von Julius Fuld, Bruder ihres Urgroßvaters. Durch die Entfernung hatten sich diese nächsten Verwandten für immer aus den Augen verloren. Denn Julius Fuld war 1938 nicht in die USA, sondern nach Argentinien geflohen. Monika Stärker-Weineck hat dies im neuen Jahrbuch höchst eindrücklich aufgearbeitet.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 12.12.2019