Ein Doppeldecker und süße Sünden

Anzeige

Wer sich in diesem Jahr bei den Ferienspielen der AWO ins „Abenteuer Kochen“ stürzen wollte, der musste sich rechtzeitig anmelden. Zur Freude der Organisatoren erfreut sich dieses Ferienangebot bei den Kindern einer stetig wachsenden Beliebtheit. „Bereits zwei Tage nach der Veröffentlichung im Amtsblatt, waren alle Plätze belegt“, freute sich Mitorganisator Peter Sommer. Gekommen waren 15 Kinder, denen sechs Betreuer, darunter auch Mitglieder des ASS, hilfreich bei den verschiedenen Zubereitungsvorgängen zur Seite standen.

„Viele der Kinder kommen jedes Jahr“, wusste Peter Sommer zu berichten, es seien aber jedes Jahr auch Neue darunter. „Was ich hier lerne, das zeige ich daheim meiner Mutter“, bekannte voller Stolz eine der Nachwuchsköchinnen. Gleich zu Beginn wurden die Hobbyköche mit einer Kochmütze ausgestattet, die sie je nach Belieben gestalten durften. Der eine schrieb darauf „Chefkoch“, der andere „Meisterkoch“ oder man schrieb einfach seinen Namen darauf.

Auf dem Speiseplan stand in diesem Jahr ein Drei-Gänge-Menü. Als Vorspeise geplant war ein Gazpacho gereicht als eine kalte Tomatensuppe mit dem passenden Namen „die kühle Rote“. Hauptspeise war eine mediterrane Gemüselasagne, bezeichnet als „Doppeldecker“ und zum Nachtisch gönnten sich alle „eine süße Sünde“, ein Pflaumen-Crumble mit Organgensauce. Wie in der Vergangenheit waren alle Zutaten eine großzügige Spende vom Hofladen Mühlbauer in Dossenheim. Dann ging es an die Vorbereitungen. Eifrig schnippelten, putzten, schälten, raspelten und rührten in Gruppen aufgeteilt die Jungköche und das alles ohne jegliche Blessuren, die Zutaten.