Ein Leben für die Feuerwehr

Im Alter von 16 Jahren wird er bei der Feuerwehr aktiv, ist seit sechs Jahrzehnten ununterbrochen Mitglied, wirkt fast 30 Jahre als Kommandant in Schriesheim sowie als Führer des Unterkreises Ladenburg. Mit Fug und Recht darf man sprechen von einem „Leben für die Feuerwehr“ und damit für seine Mitmenschen.

Dieses Engagement erfährt jetzt eine neuerliche Würdigung: mit der Ehrennadel in Gold des Kreisfeuerverbandes. Nur angemessen, dass zur Übergabe sein Nachfolger Oliver Scherer, Bürgermeister Hansjörg Höfer und dessen Vorgänger Peter Riehl zu ihm nach Hause kommen.

Bei einem Gläschen Schriesecco geht der Blick aller schnell zurück. Und dabei funkeln die Augen des Jubilars begeistert auf, lassen ihn und seine Gäste die Beschwernis der Gegenwart für kurze Zeit vergessen.

Man schreibt das Jahr 1957, und die Einweihung des Feuerwehrhauses in der Talstraße steht an. Buchstäblich mit Pauken und Trompeten bewegt sich der Festzug vom alten zum neuen Domizil. Der damals 15 Lenze zählende Schorsch ist vom Geschehen derart beeindruckt, dass er Feuerwehrmann werden will.

Ein Jahr Warten auf den Eintritt

Kommandant Jean Forscher, in Schriese als Auto-Forschner unvergessen, verweist auf das Mindestalter 16. „Doch weil ich Dich kenne“ erlaubt er ihm schon mal, in das Leben der Wehr hineinzuschnuppern. Mit Wirkung vom 1. Januar 1959 wird er offiziell aufgenommen, und dann geht es Schlag auf Schlag: Wahl in den Feuerwehrausschuss, Gruppenführer, Jugendwart und damit Chef der unter seinen Fittichen gegründeten Jugendwehr, Vizekommandant.

1977 übernimmt er von Fritz Brunn das Amt des Gesamtkommandanten. Einige Zeit besteht die kuriose Situation, dass Weber Chef der Gesamtwehr ist, Brunn aber weiterhin die Abteilung Stadt führt. 1979 übernimmt Weber auch dieses Amt. Beides bleibt er bis 2005, als er die Ämter an den heutigen Amtsinhaber Oliver Scherer abgibt und vom Gemeinderat zum Ehrenkommandanten der Gesamtwehr ernannt wird.

In seinen 60 Jahren Feuerwehr hat Weber viel erlebt. Und die Tätigkeit des Retters aus Unglück bringt es mit sich, dass es sich dabei nur selten um erfreuliche Dinge handelt. Weber erinnert sich an den Brand des Spieß‘schen Hofes an der Ecke B 3/Talstraße (dort, wo heute das Wegkreuz steht) Anfang der 1980er Jahre, an die großen Einsätze bei Gschwander und Grimmig und natürlich an das Großfeuer im Porphyrwerk.

Hier geht es noch ohne Schaden für Menschen ab, doch das ist, Gott sei‘s geklagt, nicht immer so. 22 Tote hat Weber bei Einsätzen sehen müssen, am schlimmsten der Fall eines 30-Tonners, der Ende der 1980er Jahre einen Opel Ascona und dessen beide Insassen, zwei Frauen, unter sich begräbt: „Das geht einem noch lange nach“, bekennt er. Glücklich ist er dagegen, dass in seiner Amtszeit kein einziger seiner Leute zu schwerem Schaden gekommen ist. Und alle klopfen in diesem Moment mit Überzeugung auf den Holztisch.

Doch natürlich überwiegen bei einem solch erfreulichen Anlass wie dem gestrigen die schönen Erinnerungen: Die vielen Erlebnisse von Kameradschaft und Freundschaft, die angenehme Zusammenarbeit mit Webers damaligen Dienstherrn Peter Riehl und die Gründung der Partnerschaft zur Feuerwehr in St.Margarethen 1989, die just heuer ihr 30-jähriges Bestehen feiern kann. Das passende Jahr für die jetzige hohe Ehrung Georg Webers. -tin

