Ein Lokal, das den Menschen ans Herz gewachsen ist

Es gibt keine „amuse gueules“ und keine „Grüße aus der Küche“. Als Vorspeise bekommt man Suppe, Kochkäse oder einen grünen Salat. „Heimische Marktgemüse an…“, „Dialoge von Früchten“ oder vegane Trendspezialitäten sucht man vergebens auf der Speisekarte, Salate gibt es wahlweise mit „Worscht“ oder mit „Worscht und Käs´“, und bei den Hauptgerichten wissen die Stammgäste zumeist schon vorher, was sie wählen: Die einen schwören auf dünne, knusprig ausgebackene Schnitzel mit Bratkartoffeln, die anderen auf glänzende Bratwürste mit Sauerkraut oder zartes Schweinelendchen mit Champignons – ganz ohne Saucenspiegel und Kap-Stachelbeere, dafür aus eigener Schlachtung, mit Hausmacher Spätzle und heller Rahmsoße zu den Pilzen.

Das „Gasthaus Frank“ hat sich in den 52 Jahren seines Bestehens erfolgreich allen kulinarischen Moden entzogen, verzichtet auf Kochphilosophien oder Veggie-Tage und gehört gerade deshalb zu jener aussterbenden Spezies gutbürgerlicher Lokale, die den Menschen einfach ans Herz gewachsen sind. Noch in diesem Monat schließt es – Chef Georg Frank und sein Bruder Wolfgang wollen kürzer treten, mehr Zeit haben für die Familie, die zum großen Teil mithilft im Familienbetrieb – während in der einstigen Gaststube eine Wohnung entstehen soll.

Stammtisch – die Mitte der Welt

Die Schriesheimer verlieren mehr als nur ein Lokal: Eine amtliche Plakette machte den Stammtisch neben der Theke zur „Mitte der Welt“, die an jedem Wochentag von einer anderen Gruppe in Beschlag genommen wurde. Ehrenbürger Peter Riehl und seine Freunde kamen regelmäßig zum „Schnauz“-Spielen, und 50 Jahre lang trafen sich hier die Jagdhornbläser; ihre „Fluchtachtelsatzung“ lieferte die nötigen Vorwände, um noch ein bisschen länger zusammen zu sitzen. In der Gaststube tagte der Gemeinderat für seine „Nachsitzungen“, Taufen, Goldene Hochzeiten, Partei- oder Vereinsabende und auch die eine oder andere „Leich´“ fanden hier statt, unterm wachsamen Blick des ausgestopften „Wolpertingers“ im Eck oder im Nebenraum, dessen großes Foto an die Amtszeit von Stefanie Frank erinnert, die 2005 Weinkönigin war.

Von den Stammgästen sagt keiner „Gasthaus Frank“: Praktisch vom ersten Tag an ging man zum „Franke Dokter“. Die eigenwillige Adresse geht auf den „Uznamen“ zurück, den Freunde einst dem Gründer Willi Frank gaben. „Er hat ihn noch aus der Schulzeit“, sagte Sohn Georg einmal, „weil er nämlich eine Brille tragen musste.“ Weitergehende Anekdoten, dass der „Dokter“ zu seinem Namen kam, weil er einst Zähne zog, gehören vermutlich ins Reich der Legenden. Fest steht dagegen, dass der gelernte Metzger Frank, Ende 1945 mit 26 Jahren aus Krieg und Gefangenschaft heimgekehrt, sich als Wirt eine Existenz aufbaute: Erst als Pächter des „Deutschen Hofs“ und ab 1966 als Eigentümer des eigenen Lokals, das im neuen „Steinach“-Gebiet entstand.

Der „Franke-Dokter“, das Original

Schlachtfeste und die Spezialität Schweinepfeffer machten es bald bekannt, und mit den Jahren verschmolzen Wirt und Lokal dem Namen nach zu einer Einheit; 1996 übernahm Georg Frank die Leitung, doch bis zu seinem Tod 2002 stand der „Franke Dokter“ noch täglich in der Gaststube. Beim letzten Mathaisemarkt-Festzug ehrten ihn die Jagdhornbläser als „Schriesheimer Original“, und viele erinnern sich noch an seine korrekte Haltung, mit der er einst die Gäste begrüßte.

Seine Nachfolger haben dieser Tage alle Hände voll zu tun, das Lokal ist ständig ausgebucht, daneben gehen immer wieder Bestellungen für die Hausmacher Wurst-Spezialitäten ein. Wer das Glück hat, bis zum letzten Öffnungstag am 21. Dezember noch einen Tisch zu bekommen, der kann noch einmal seine Lieblingsgerichte genießen – ohne Schnickschnack, serviert mit einem freundlichen Wort. Und hoffen, dass diese Art der Gastronomie nicht völlig ausstirbt.

