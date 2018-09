„Ein schönes Souvenir“

Das lang und streng gehütete Geheimnis ist gelüftet. Wochenlang standen die Schriesheimer vor dem Geschenkladen „IdeenReich“ von Rainer Näher in der Heidelbergerstraße und überlegten, welches neue Schriesheimer Produkt sich hinter den im Schaufenster ausgestellten Stadtansichten wohl verbirgt. Nach den Schriesheimer Nudeln, den Schutzengeln und den Kaffeesorten „Käthchen von Heilbronn“ und „Ritter vom Strahl“ gibt es jetzt ein neues einmaliges Schriesheimer Produkt.

Bürgermeister Hansjörg Höfer und der BdS-Chef Rolf Edelmann waren die Ersten, denen Näher das Geheimnis verriet. Und beide mussten eingestehen, dass das Geschäft den Namen „IdeenReich“ nicht zu Unrecht verdient. Denn wenn es um neue originelle Geschenkideen geht, da gehen Näher die Ideen nicht aus. „Es sollte etwas entstehen, womit sich jeder Schriesheimer identifizieren und woran er sich auch länger erfreuen kann“, meinte Näher am Donnerstagabend in seinem Geschäft und präsentierte eine Briefkarte, ein Teil in dezentem Rot, der andere in Gold gehalten.

Etliche Sehenswürdigkeiten

Auf der einen Seite steckt in Miniatur die Schriesheimer Silhouette mit den Sehenswürdigkeiten. Zu erkennen sind Historisches Rathaus, Strahlenburg, die Kirchen, der Tunnel und die Vereinswelt, die mit Symbolen wie Dirigent oder Fußball in der hauchdünnen Metallplatte dargestellt ist. Auch die Partnerstadt Uzès wurde nicht vergessen. Gleich daneben ist ein Teelicht abgebildet, und dieses zeigt, dass die Silhouette noch vielfältig verwendbar ist. „Wir haben darauf geachtet, dass die Briefkarte nicht schwerer als 20 Gramm ist“, erläuterte Näher.

Dazu kann man noch ein Teelicht erwerben, in das in einer Vorrichtung Schriesheims Silhouette eingehängt werden kann. Durch das dahinter befestigte Papier kann man ein Schattenbild auf die Wand projizieren. Da alle guten Dinge bekanntlich drei sind, gibt es noch ein Schlüsselbrett. „Wir wollten etwas machen, das man als Souvenir mitnehmen oder auch an Freunde verschicken kann“, teilte Näher zu den Beweggründen seiner Aktion mit. Angefertigt wurde das Kunstwerk in Luxemburg.

BdS begeistert

„Das ist sehr schön und auch professionell gemacht“, staunte Bürgermeister Höfer, der das erste Exemplar in den Händen hielt. „Schriesheim ist eine kleine Stadt, hat aber sehr viel zu bieten“, so der Bürgermeister. Angetan zeigte sich ebenfalls der Schriesheimer BdS-Chef Rolf Edelmann. Er nannte es ein „schönes und bleibendes Souvenir“.

Diese Idee, wie man eine Stadt vermarkten könne, will er als Vizepräsident des BdS-Landesverbandes mit nach Stuttgart nehmen. Der Preis für das kleine Kunstwerk bewegt sich ab 7,95 Euro.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.09.2018