Ein Schwabe in Schriese

Die Stelle des Diakons in der Evangelischen Kirchengemeinde in Schriesheim für die Kernstadt und den Ortsteil Altenbach ist wieder besetzt: Wie Pfarrerin Suse Best jetzt mitteilte, wird Albrecht Röther (Bild) sein Amt am 1. Oktober antreten. An diesem Sonntag wird er von Dekanin Monika Lehmann-Etzelmüller im Gottesdienst offiziell ins Amt eingeführt.

Röther ist Schwabe und kommt aus dem kleinen Ort Zaberfeld, 25 Kilometer westlich von Heilbronn. Bereits in seiner Jugend engagierte er sich dort im CVJM und im Evangelischen Jugendwerk. Nach dem Abitur und einem technischen Studium ging er für ein Jahr in den „Wörnersberger Anker“, ein christliches Schulungszentrum. In der Evangelistenschule Johanneum in Wuppertal erhielt er seine weitere Ausbildung.

Danach war er hauptamtlich im CVJM tätig, zuletzt als Sekretär des Landesverbandes für junge Erwachsene, Großveranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit. Zusätzliche Qualifikationen ermöglichten ihm den Dienst als Diakon der Landeskirche und die Erteilung von Religionsunterricht. Röther ist verheiratet und hat drei Kinder (17,11 und 7). Seine Hobbys sind Musik, Joggen und Handwerken. (Bild: Ev. Kirchengemeinde)

