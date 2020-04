Ein Symbol der Partnerschaft

In der Weinstadt gibt es zwar schon eine Place d’Uzès, doch nicht dieses Symbol der deutsch-französischen Freundschaft wurde jetzt beim „MM“-Osterrätsel gesucht, sondern ein anderer Ort, der mittlerweile den Namen der südfranzösischen Partnerstadt trägt: der Uzès-Kreisel.

Im vergangenen Jahr bekam das Rondell, das bislang namenlos blieb, auf Antrag der SPD-Gemeinderatsfraktion nicht nur die entsprechenden Schilder, sondern auch eine neue Bepflanzung. Anlass war das 35-jährige Bestehen der Partnerschaft, die mit einem Festakt im Zehntkeller und der Kreisel-Einweihung mit Schriesecco gefeiert wurde. Die Delegation der Gäste wurde angeführt von Bürgermeister Jean-Luc Chapon, der die Jumelage von Anfang an im Amt begleitete – und das auch weiter tut. Denn der 78-Jährige ging Mitte März als siegreicher Kandidat aus der Bürgermeisterwahl hervor.

Die Wahlbeteiligung lag bei lediglich 40,18 Prozent, von denen Chapon eine knappe Mehrheit von 57,98 Prozent gewann und sich damit gegen zwei Konkurrenten durchsetzte. Er trat seine siebte Mandatszeit an und sah das Ergebnis, wie französische Zeitungen berichteten, als Bestätigung. Die Wähler würden die harmonische Entwicklung einem Abenteuer vorziehen, erklärte er und wurde zitiert mit der Aussage: „Les Uzètiens veulent de la continuité“. Zu Deutsch: „Die Menschen in Uzès wollen Kontinuität.“ Was ihnen dann aber bevorstand, lief ähnlich ab wie hierzulande: Hier wie dort liegt das öffentliche Leben durch die Kontaktverbote im Gefolge des Coronavirus derzeit auf Eis.

„Das ist in Frankreich sogar noch viel strenger als bei uns“, sagt Claudia Ebert. Die Vorsitzende des Partnerschaftsvereins steht in Mail-Kontakt mit Freunden vor Ort, die von tiefgreifenden Einschränkungen ihrer Bewegungsfreiheit berichteten. Sie dürften nur für eine Stunde am Tag das Haus verlassen, sich nur einen Kilometer entfernen und müssten ständig eine Art Passierschein mitführen, schildert Ebert die Lage. Beim Einkaufen müsse Mundschutz getragen werden; Supermärkte seien zwar geöffnet, ansonsten sei aber fast das gesamte öffentliche Leben zum Stillstand gekommen. „Diese Vorschriften gelten im ganzen Land, denn dort ist alles zentral geregelt, nicht föderal, wie bei uns“, erklärt die Vorsitzende. Auch Vereinsarbeit finde aktuell nicht statt, ebenso wie in Deutschland.

Kulturfahrt auf der Kippe

Ebert fürchtet nun um den Schüleraustausch, der für Mai geplant war: „Ob er stattfinden kann, ist ungewiss.“ Auf der Kippe steht auch die Kulturfahrt im Sommer. Sie habe bereits die Hotels angeschrieben, die als Übernachtungsgelegenheiten ausgesucht wurden und bereits eine Anzahlung erhielten.

Derzeit gelte in Frankreich die Vorgabe, dass in solchen Fällen Gutscheine ausgestellt werden sollen, die 18 Monate gültig sind. „Es gibt nur keine Regelung, was passiert, wenn das Hotel in dieser Zeit pleite macht“, bemerkt Ebert. Im schlimmsten Fall würden die Gäste dann auf den Kosten sitzenbleiben: „Deshalb wäre es mir natürlich am liebsten, wenn wir die Vorauszahlung von den Hotels zurückbekommen könnten.“

Sie hoffe im Moment vor allem, „dass dieser Spuk bald vorbei ist“. Während hier viele denken, dass mit dem Ende der Osterferien die ersten Lockerungen der strikten Verbote kommen, würden auch viele Franzosen auf ein Ende der Ausgangssperren setzen: „Die warten genau wie wir.“ Im stillgelegten Schriesheimer Verein fiel diesmal das traditionelle Anboulen auf dem Uzès-Platz aus, es gibt keinen Filmabend und keine Sitzungen. Kontakt wird über Telefon oder eine Whatsapp-Gruppe gehalten.

Sommerfest im Juli?

Derweil schielen manche schon auf den 14. Juli – am französischen Nationalfeiertag oder am darauf folgenden Wochenende soll nämlich das Sommerfest des Vereins stattfinden: „Aber auch das steht noch in Frage.“

