Ein Vater der gelungenen Eingemeindung

Anzeige

In einer bewegenden Trauerfeier in der Johanneskirche Altenbach nahmen viele Menschen Abschied von Heinz Flohr, dem ehemaligen Ortsvorsteher Altenbachs und Ehrenringträger der Weinstadt. Er war am 11. April im Alter von 89 Jahren friedlich eingeschlafen. Sowohl Schriesheims Bürgermeister Hansjörg Höfer, Ortsvorsteher Dr. Herbert Kraus als auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Sebastian Cuny bezeichneten Heinz Flohr als einen der Väter der gelungenen Eingliederung von Altenbach nach Schriesheim.

Die Trauerfeier wurde musikalisch von Jakob Langenbach an der Trompete und Thomas Brost an der Orgel mit „Ave Verum“ von Mozart eröffnet. Zudem wirkten der evangelische Kirchenchor Concordia Altenbach und der MGV Liederkranz Altenbach mit. Gemeindediakon Klaus Nagel stellte den Bibelvers „Lasst aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens“ in den Mittelpunkt seiner Predigt. Er skizzierte und würdigte den Lebenslauf des Verstorbenen. Neben seiner beruflichen Tätigkeit bei Mercedes-Benz in Mannheim war er auch Ortsvorsteher, im Ortschaftsrat und im Stadtrat von Schriesheim engagiert.

Die letzten Monate, so Klaus Nagel, waren durch Krankenhausaufenthalte geprägt. Am Vortage seines Todes konnte Heinz Flohr von seiner Familie Abschied nehmen.