„Ein Vortrag mit Gänsehaut-Effekt“

Was wird an jenem Montag nicht intensiv darüber diskutiert, ob die Mittelstandskundgebung am Abend im 1700 Menschen fassenden Festzelt abgesagt werden müsse! Sie falle doch unter jene Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern, deren Absage das Bundesgesundheitsministerium empfiehlt. Am Ende erweist sich die Debatte als müßig: Das Rote Kreuz schätzt 400 bis 600 Besucher, Bürgermeister Hansjörg Höfer nennt 800 bis 900. Schade eigentlich. Denn Ehrengast Günther Oettinger hält eine Rede, die ohne Zweifel zu den besten zu diesem Anlass gehört.

Der bedrückende Eindruck offenbart sich dem Betrachter bereits, als der Tross der Ehrengäste zum von der Kapelle intonierten Marsch das Festzelt betritt. Die letzten drei Bankreihen sind nahezu komplett leer, auch an den Tischen vorne sitzen die Ehrengäste so locker wie seit vielen Jahren nicht mehr. Sogar das Podium ist nur zur Hälfte besetzt. „Ich bin erfreut, das Zelt so voll zu sehen“, sagt BdS-Präsident Günther Hieber. Es wirkt wie das laute Singen in einem sehr dunklen Wald.

Viel Lob für den Ehrengast

Recht hat Hieber allerdings, als er den Festredner als „erfahrenen Politiker mit globalem Weitblick und Bewusstsein für den Mittelstand“ lobt. Und das Lob hört nicht auf. Weinkönigin Sofia rühmt den früheren Ministerpräsidenten dafür, dass er „die Ortsumgehung positiv beeinflusst hat“. Bürgermeister Hansjörg Höfer geht beim Branich-Tunnel weiter: „Dieses Projekt wird immer mit Ihrem Namen verbunden bleiben.“

Oettinger erwidert die verbalen Blumen, erwähnt in seiner Anrede den „lieben Freund Peter Riehl“, lobt Schriesheim als „attraktive Stadt mit hohem Wohnwert“, rühmt deren „Kultur des Umgangs mit hohen Gästen“, die sowohl Riehl als auch Höfer beherrschen würden, sowie die Weinhoheiten als „intelligent, attraktiv, inhaltsreich“: „Bleibt dem Wein treu und später Euren Männern“, gibt er ihnen mit auf den Weg.

Und Oettinger erinnert an seine erste Rede hier vor 14 Jahren: „Ihr habt Euch gut gehalten“, ruft er ins Publikum: „Und ich gebe mir Mühe, dass Ihr am Ende meiner Rede das auch von mir sagen könnt.“ Und in der Tat wird dies gesagt werden.

Denn schon legt er los. Eine Rede, völlig frei gehalten, die Betonung zwar nicht immer auf der richtigen Silbe, aber die Worte selbst bewusst, ja messerscharf gesetzt, voller Inhalt. Eine rhetorische tour d´horizon durch die europäische und internationale Politik. Ein Vortrag, „bei dem man Gänsehaut bekommt“, wie der Schriesheimer Jazz-Musiker Eugen Fallmann am Ende bekennt.

Oettinger erwähnt die Dramen unserer Zeit, „nur zwei bis drei Flugstunden vom Flughafen Frankfurt entfernt“. Eine Welt im Antagonismus zwischen China und Amerika, dazwischen Europa, Deutschland, „Schriesheim wie in einem Sandwich mittendrin“. Alleine völlig bedeutungslos, schon von der reinen Größe her: „Baden-Württemberg und Bayern bringen weniger Menschen auf die Waage als Shanghai.“

Und dann folgt ein Satz zum Nachdenken: „Es gibt zwei Arten von Ländern: Die einen sind klein, die anderen wissen, das sie klein sind.“ Die Botschaft des früheren EU-Kommissars: Nur die europäische Zusammenarbeit sichert Zukunft.

Deutliche Worte findet Oettinger zum Klimawandel: „Ihn zu leugnen, ist gefährlich und kriminell“, sagt er. Wer es trotzdem tue, „ist ein Irrer“.

Und am Ende wird deutlich, dass dies auch ein nicht emotionsfreier Abschiedsbesuch von Schriesheim ist. Oettinger würdigt den BdS für seine „notwendige Verbandsarbeit“ („Wer Wirtschaftsinteressen vertritt, vertritt Arbeitnehmerinteressen“), drückt die Hoffnung aus, „dass es diese Kundgebung noch lange gibt.“

Er ist kaum fertig, da spritzen die Zuhörer von den Bänken, spenden minutenlang Beifall, formieren gar rhythmisches Klatschen. Als Geschenk erhält Oettinger ein Henkelglas, mit dem er in jeder Schriesheimer Gaststube ein Viertel bekommt – Ersatz für jenes Exemplar, das er vor einigen Jahren im Kofferraum seines Autos zerdebbert hat: „Das allerdings hat der Stadt Schriesheim und ihrem Gastgewerbe viele Unkosten erspart“, feixt er.

Dazu gibt‘s Schriesheimer Wein. Den Unterschied zum württembergischen macht Hansjörg Höfer deutlich: „Den einen Wein trinkt man, weil er schmeckt, den anderen aus Überzeugung.“ Doch Schwabe hin oder her: Als die Kapelle zum Abschluss der Kundgebung das Badnerlied intoniert, singt der gebürtige Stuttgarter, ganz ehemaliger Landesvater, auch dies textsicher mit.

