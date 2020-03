Einbrecher im Ruhweg

Einbrecher waren am Wochenende in Schriesheim unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, betraten Unbekannte zwischen Samstag 14 Uhr und Sonntag 14 Uhr ein Reihenhaus im Ruhweg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachen die Täter ein Fenster auf, verschafften sich Zugang zum Haus und durchsuchten dort sämtliche Räume. Dabei entwendeten sie Bargeld und Schmuck in bislang unbekannter Höhe. Spezialisten der Kriminaltechnik sicherten Spuren. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter Telefon 0621/174 44 44 zu melden. Außerdem fragt sie nach verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die im genannten Zeitraum in Tatortnähe aufgefallen sind. red/pol

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 31.03.2020