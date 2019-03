Einbruch in Firmengebände

Maschinen im Wert von rund 10 000 Euro haben bislang unbekannte Täter auf einem Firmengelände im Ladenburger Fußweg in Schriesheim entwendet. Wie die Polizei gestern mitteilte, entfernten die Einbrecher in der Nacht zum gestrigen Donnerstag zunächst ein älteres Tor und fuhren offenbar mit einem Fahrzeug auf das Betriebsgelände. Aus drei Fahrzeugen schnitten die Täter je eine Scheibe heraus und gelangten in die Innenräume.

Gestohlen wurden über ein Dutzend Maschinen und drei weitere Geräte.

Das Betriebsgelände wurde am Mittwoch gegen 17 Uhr verlassen. Bedienstete stellten am Donnerstagmorgen bei Arbeitsbeginn den Diebstahl der Maschinen fest und erstatteten Anzeige beim Polizeiposten Schriesheim. Die Beamten ermitteln nun und nehmen unter der Telefonnummer 06203/6 13 01 – oder das Polizeirevier Weinheim, Telefon 06201/1 00 30 – sachdienliche Hinweise entgegen. red/pol

