Einbruch in Wohnhaus

Unbekannte Täter sind zwischen Freitagmittag, 14 Uhr, und Samstagmorgen, 9 Uhr, in die beiden Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Mannheimer Straße in Schriesheim eingedrungen. Wie die Polizei am Montag berichtete, hatten die Einbrecher die Haustür aufgehebelt. Im Innern durchsuchten sie sämtliche Räume und Behältnisse. Ob etwas gestohlen wurden, sei derzeit noch unklar. Ebenso könne noch keine Angabe zur Schadenshöhe gemacht werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Telefon 06201/100 30, oder bei der Kriminalpolizeidirektion, 0621/174 44 44, zu melden. red/pol

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.12.2019