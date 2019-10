Eine Frage des Vertrauens

Vertreter der Verkehrswende träumen davon seit Langem: Autostraßen werden zu Radwegen, Parkplätze von Kraftfahrzeugen fortan für Fahrräder genutzt. Zumindest beim zweiten Punkt hat Schriesheim mit dem jüngsten Beschluss einen Anfang gemacht: Erstmals kann ein im Bebauungsplan vorgeschriebener Autostellplatz offiziell für Fahrräder umgewidmet werden.

Das sieht auf den ersten Blick nicht besonders revolutionär aus. Ist es aber. Denn mit der nun erstmals gefassten Entscheidung ist die Tür aufgestoßen zu einem Weg, dessen Ende noch gar nicht absehbar ist. Er kann zu einem wichtigen Baustein der Verkehrswende vor Ort werden oder aber ein dramatisches Parkchaos in einem Wohngebiet verursachen.

Positive Initiative

Dabei ist der Ausgangspunkt, der überhaupt zu dieser Diskussion führt, eine ganz tolle Sache: Eigenheim-Besitzer wollen es nicht nur bei Reden und Demos zum Klimaschutz belassen, sondern selbst etwas tun, daher ihr Auto abschaffen und durch Fahrräder ersetzen. Zu deren sicherer Unterbringung möchten sie den bisherigen Kfz-Stellplatz nutzen. So weit, so gut. Nein: sehr gut.

Positiv auch, dass die Stadt Schriesheim einen rechtlichen Weg sucht, dieses Ansinnen zu ermöglichen. Denn das ist für eine Verwaltung nicht selbstverständlich. Damit wird Schriesheim zumindest in diesem Bereich Vorreiter in der Region. Was wiederum überfällig ist. Denn angesichts dessen, dass die Weinstadt einen grünen Bürgermeister hat und die Grünen die stärkste Fraktion sind, ist Schriesheim mit vorbildlichen ökologischen Initiativen bislang eher selten in Erscheinung getreten.

Den Knackpunkt der neuen Regelung jedoch hat Stadtrat Hans Beckenbach formuliert: Sie ist eine, die alleine auf dem Vertrauen der Verwaltung in den Bürger basiert. Dem Vertrauen darauf etwa, dass Eigentümer sich selbst beim Bauamt melden, sollten sie doch wieder ein Auto unterhalten, und dann dafür auf ihrem Grundstück den eigentlich vorgeschriebenen Stellplatz wieder anlegen. Vertrauen deshalb, weil eine regelmäßige Kontrolle, ob der Besitzer eines umgewidmeten Fahrradstellplatzes noch oder wieder ein Auto besitzt, für die Stadt nicht machbar ist.

Dass die neue Regelung dennoch klappt, das können die Verantwortlichen und die Anwohner nur hoffen. Sonst stehen Autos künftig vermehrt nicht mehr auf den Grundstücken ihrer Besitzer, sondern im öffentlichen Straßenraum herum. Und das hätte dann mit ökologisch gar nichts zu tun.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.10.2019