Eine Geschichte von Erfolgen und Rückschlägen

„Wir Frauen können nur unserer hohen Freude und Befriedigung darüber Ausdruck verleihen, dass wir zu dieser Aufgabe mitberufen sind, und ich glaube sagen zu dürfen, dass wir besser für sie vorbereitet sind als die meisten von Ihnen glauben.“ Selbstbewusst wandte sich Marianne Weber (1870-1954) an ihre Kollegen in der Verfassungsgebenden Versammlung Badens. Die Liberale war die erste Frau, die 1919 hier sprach.

Möglich wurde dies durch Einführung des Frauenwahlrechts vor 100 Jahren – ein Jubiläum, auf das Julia Philippi mit den Gästen anstößt: Die CDU-Landtagsabgeordnete erinnert an den Zusammenschluss von 58 Frauenorganisatoren, die sich für dieses Recht stark machten.

„Bis zur Gleichberechtigung“, so Philippi, „dauerte es aber noch einige Jahrzehnte.“ Wobei sie leise Zweifel einstreut, ob diese heute ganz verwirklicht ist; in der Landespolitik etwa sieht sie Nachholbedarf: „Nur 27 Prozent der Landtagsabgeordneten sind Frauen – das ist weder repräsentativ noch ausgewogen.“

Auf Bundesebene sei gerade mal jedes fünfte Mandat in weiblicher Hand. Festrednerin Katrin Schütz, Staatssekretärin im Stuttgarter Wirtschaftsministerium, nickt, verweist aber auch auf Erfolge im Kampf um die Gleichberechtigung. So habe unlängst ein kleiner Junge seine Mutter gefragt: „Kann man auch als Mann Bundeskanzler werden?“

Zu Selbstvertrauen ermuntert

Ernsthaft geht es weiter, auch mit Bezug zu Marianne Weber, die sich für die Bildung von Frauen einsetzte. Bis heute fehlten sie in technischen und naturwissenschaftlichen Berufen: „Wir können es uns nicht leisten, auf Frauen zu verzichten.“ Ihrer Qualifikation stehe oft fehlendes Selbstvertrauen gegenüber; mal berichtet Schütz von einer Frau, die vor der Übernahme eines Amtes erst mit ihrem Mann Rücksprache halten will, mal von einer anderen, die sich Sorgen um die Familie macht, wenn sie ihre Karriere angeht.

Breiten Raum nimmt die Schilderung von Frauen-Förderprogrammen und der Arbeit von Schütz‘ Initiative „Frauen im Fokus“ ein, dann geht es um findige Existenzgründerinnen, die Unternehmen in der Müll-Entsorgung auf die Beine stellen: „Wir haben heute die am besten ausgebildeten Frauen, die es je gab.“

Die allerdings auf der „Dauerbaustelle“ der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu schaffen hätten; hier könne die Digitalisierung „für uns arbeiten“, denn Unternehmen seien auf Dauer erfolgreicher, wenn sie von der „Präsenzkultur“ wegkämen, Arbeitsplätze daheim einrichteten.

Dann kommt sie wieder auf Marianne Weber und ihr Landtagsmandat zu sprechen. Die Wahl-Heidelbergerin gab es schon ein Jahr später auf, um ihrem Mann Max Weber nach München zu folgen.

Diese Tatsache kommt etwas zu kurz, dafür berichtet Schütz über ihre eigene Tätigkeit als Abgeordnete: Von 2006 bis 2016 gehörte sie dem Landtag an. Weil sie mehrmals nicht mit der Fraktion stimmte, habe sie ein Jahr nicht im Landtag sprechen dürfen, sei nicht in die Ausschüsse gekommen, die sie favorisierte; trotzdem plädiert sie dafür, dem eigenen Gewissen zu folgen: „Man muss mitentscheiden, die Stimme erheben, sich positionieren.“

Vorbild Roswitha Wisniewski

Immer wieder geht es um Frauen in der Politik, um die unlängst verstorbene frühere Bundestagsabgeordnete Roswitha Wisniewski oder die langjährige Sozialministerin Annemarie Griesinger. Und Schütz sagt: „Wir müssen die Frauen viel mehr in den Mittelpunkt stellen.“

Gute Worte. Doch an den Wortmeldungen in der Gesprächsrunde sieht man, dass in der Realität noch einiges im Argen liegt. Da berichtet eine Frau vom ungeborenen Kind, für das ihre Schwiegertochter eine Betreuung sucht: Noch immer, und das wird von keinem der Anwesenden hinterfragt, wird die Sorge um den Nachwuchs ganz selbstverständlich bei den Frauen gesehen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.11.2018