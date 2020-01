Eine gute Wahl

Günther Oettinger ist Mathaisemarkt-Festredner 2020 – für das überregional bekannte Volksfest und seine Fans eine höchst erfreuliche Nachricht. Der Besuch des bisherigen EU-Kommissars lässt für die größte „Saalveranstaltung“ der Region ein volles Festzelt erwarten.

Denn der frühere Ministerpräsident hat in der Weinstadt eine feste Fangemeinde. Der Branich-Tunnel wurde nach jahrzehntelanger Diskussion erst in seiner Amtszeit begonnen. Mehr noch: Es war Oettinger, der durch seinen persönlichen Einsatz das 92-Millionen-Euro-Projekt durchgesetzt hat. Ein Platz in der Schriesheimer Stadtgeschichte ist ihm dadurch auf ewig sicher.

So weit, so gut. Doch für seinen Gastgeber, den Bund der Selbstständigen, stellen sich Fragen. Bisher hieß es von dort, auf dem Mathaisemarkt sollten Regierungsmitglieder sprechen, denn nur die könnten etwas bewegen. Abgesehen davon, dass diese Argumentation schon immer abstrus war, weicht der BdS mit Oettinger von dieser Regel ab.

Das ist kein Zufall. Dem BdS ist es offenbar erneut nicht gelungen, einen Bundesminister oder Ministerpräsidenten zu gewinnen; die legendären Auftritte von Kohl, Strauß, Stoiber und Westerwelle im Festzelt wirken wie aus einer anderen Zeit. Das mag verschiedene Gründe haben. Zum einen ist die Schlagzahl auch für Spitzenpolitiker heute weit höher als früher; sie haben einfach nicht die Zeit, einen Nachmittag lang in eine Kleinstadt zu reisen, auch wenn sie dort mit 2000 Zuhörern mehr Bürger erreichen können als bei jeder Parteiveranstaltung.

Doch die Entwicklung zeugt auch von einem Bedeutungsverlust des BdS, der in der Politik nicht unbemerkt bleibt. In vielen Ortsverbänden kriselt es, einige wichtige, wie zuletzt in Ilvesheim, mussten sich sogar auflösen.

Einen Schub erhielt diese Entwicklung, als der BdS Baden-Württemberg zum Jahreswechsel aus dem Bundesverband austrat – für beide eine deutliche Schwächung ihres Einflusses. Auf die größte Veranstaltung des Landes-BdS, die Mittelstandskundgebung in Schriesheim, hat das 2020 noch keine negativen Auswirkungen. Günther Oettinger sei Dank.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.01.2020