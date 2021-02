Eine gute Wahl

Nach einem halben Jahr Va-kanz hat die Winzergenossenschaft Schriesheim wieder einen Geschäftsführer. Als Nachfolger von Harald Weiss tritt Ma-nuel Bretschi in große Schuhe; doch er hat, um im Bild zu bleiben, dafür die nötige Fuß-Größe.

Weiss hat seinen Posten nie nur als Job gesehen. Er hat für die WG gelebt. Dabei war er sicher nicht immer einfach. Doch für die Genossenschaft und die Stadt war er ein Glücksfall. Weltgewandt und bodenständig hat er die WG nach vorne gebracht. Als sein Vermächtnis bleiben die Verstärkung der Präsenz in der Region und vor allem das Prinzip der Qualität bei der Produktion. Trotz Murrens mancher Winzer, die einen derartigen Leistungsdruck für übertrieben hielten.

Sein Nachfolger steht ihm in Sachen Qualifikation in nichts nach. Deutsches Weininstitut – eine bessere Adresse gibt es im Weinbau kaum. Selbst der Stallgeruch der Region fehlt ihm nicht. Dass er aber nicht jeden Schriesemer seit dem Sandkasten kennt, muss kein Nachteil sein.

Denn die Aufgaben sind gigantisch. Schon vor Corona bewegte sich die WG in schwerem Fahrwasser. Das Genossenschaftsmodell ist unter Druck. Seit 1996, als Weiss sein Amt antrat, hat sich die Weinwelt grundlegend geändert. Konkurrenten sind nicht mehr nur Italien oder Frankreich; in Afrika gibt es Weingüter, die größer sind als das Auge reicht. Im Supermarkt stehen inzwischen selbst hochwertige Weine zu Preisen mit einer 1 vor dem Komma.

Und dann die „Heimatfront“. In kaum einem Bergsträßer Lokal ist WG-Wein noch konkurrenzlos. Das gilt sogar in den meisten Schriesheimer Gaststätten – den leider wenigen, die es noch gibt. Selbst bei dem Weinfest Mathaisemarkt ist der Rebensaft unter Druck; Biergläser haben durch die Hintertür längst Einzug gehalten ins so genannte Weinzelt.

Zusammen mit dem neuen Bürgermeister im nächsten Jahr besteht für den neuen WG-Manager die Gelegenheit zu einem konzertierten Neuanfang – damit das Label „Weinstadt Schriesheim“ keine hohle Phrase wird.

