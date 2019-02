Eine Premiere für Vater und Tochter

2 Fotos ansehen Der Schmuck, der am Zehntkeller-Abend der neuen Königin überreicht wurde. © Marcus Schwetasch

„Die Stimmung in der Region steigt, denn der Schriesheimer Mathaisemarkt steht bevor“, spürt Bürgermeister Hansjörg Höfer. Und eigentlich könnte die 440. Folge dieses Traditionsfestes nicht erst am 8. März, sondern schon jetzt losgehen. Denn alles, was zum Feiern in Festzelt, Zehntkeller und Straußwirtschaften benötigt wird, ist seit dem vergangenen Wochenende vorhanden.

Im Zehntkeller nämlich wurden den Honoratioren der Stadt sowie den Helfern die neuen Hoheiten, die Weine der Winzer und das Angebot im Festzelt offiziell vorgestellt.

Familientraditionen fortgesetzt

Angekündigt durch das Signal der Jagdhornbläser und den Applaus der geladenen Gäste, die sich zu ihren Ehren von den Plätzen erheben, ziehen die neuen Hoheiten in den Keller ein: Annalena Spieß als Weinkönigin sowie Nadja Grittmann und Ann-Kathrin Hass als ihre Prinzessinnen – übrigens mit Blusen und noch nicht in Dirndl. Die sind zwar bereits gekauft, dürfen aber erst zur Krönung am 8. März getragen und vorher auch nicht gezeigt werden.

Mindestens so aufgeregt wie die neue Weinkönigin ist ihr Vater Karlheinz Spieß. Nicht nur, weil seine Tochter in diesem Jahr die Krone trägt, sondern auch, weil er als neuer Vorstandsvorsitzender der Winzergenossenschaft erstmals für die Präsentation der Weinhoheiten verantwortlich zeichnet.

„Vorstand und Aufsichtsrat der WG haben auch in diesem Jahr wieder drei sympathische junge Damen aus einer Vielzahl an Bewerberinnen wählen können“, versichert Spieß in seiner Rede, die er schon professionell vorträgt. Darin stellt er den Zuhörern auch die „Neuen“ vor:

als Weinkönigin seine Tochter Annalena, 19 Jahre jung, die derzeit ein Freiwilliges Soziales Jahr als Schulbegleiterin eines behinderten Kindes absolviert und deren Auftreten an jenem Abend auch von Großmutter Ruth Spieß verständlicherweise mit großem Stolz beobachtet wird;

als Prinzessinnen Ann-Kathrin Haas, 19, Tochter von Spieß‘ Stellvertreter Hartmut Haas und Enkelin von Rebschutzwart Peter Haas, die ebenfalls gerade eine Ausbildung zur Winzerin macht; und

Nadja Grittmann, 20 Jahre, deren Vater Winzer und Mitglied der WG ist und die seit mehreren Jahren in deren Verkaufsladen jobbt, derzeit wie Annalena ein Freiwilliges Soziales Jahr absolviert.

„Wie Sie sehen, haben wir drei wundervolle Weinhoheiten gefunden, die alle hervorragende Voraussetzungen für dieses Amt mit sich bringen“, urteilt Spieß zufrieden.

Mit Spannung werden naturgemäß die ersten Worte der neuen Weinkönigin erwartet. „Vor zwei Jahren wurde ich an dieser Stelle als Prinzessin vorgestellt, vor einem Jahr flossen zum Abschied Tränen, und im Dezember habe ich erfahren, dass ich das schöne Amt der Königin übernehmen darf“, formuliert sie bereits routiniert: „Ich bin stolz, für ein Jahr den Schriesheimer Wein, die Winzergenossenschaft und Schriesheim repräsentieren zu dürfen.“

Wie seit sechs Jahren Tradition, übergibt die Firma „Schmuck und Kunst Dechant“ aus Reilingen den passenden, aus Weinstein gefertigten Schmuck – eine Kette mit Anhänger, dessen Form an einen Tropfen erinnert. So wie der sprichwörtliche „gute Tropfen“, also der Wein, der beim Mathaisemarkt ja im Mittelpunkt steht. An diesem Abend aber auch wie Tropfen aus Tränen. Tränen des Abschieds, derer sich die Hoheiten nicht schämen müssen.

Info: Bilderstrecke unter morgenweb.de/schriesheim

© Mannheimer Morgen, Montag, 25.02.2019