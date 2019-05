Einiges geboten in Pfingstferien

Nicht nur im Sommer, sondern mittlerweile auch an Pfingsten gibt es ein Ferienprogramm, das die StadtSchriesheim anbietet: Los geht es am Dienstag, 11. Juni, mit „Freispiel“, Tischkicker, Tischtennis oder Badminton auf dem Push-Gelände. Am folgenden Tag steht ein Ausflug ins Carl-Bosch-Museum auf dem Programm, bei dem die Teilnehmer experimentieren dürfen. Geeignet ist dieses Angebot für Schüler der fünften bis siebten Klassen.

Am Donnerstag, 13. Juni, bastelt die Organisatorin, Sozialarbeiterin Janika Steinbach, mit den Kindern Magnete und am nächsten Tag Stofftaschen und Jutebeutel. Kleinere Kinder dürfen sich angesprochen fühlen vom zweiten Ausflug ins Carl-Bosch-Museum. Sechs- bis Zehnjährige machen ebenfalls altersgerechte Versuche, etwa mit Luftdruck oder Verbrennung. Von Dienstag m 11. Juni bis Freitag, 14. Juni, dauert das Programm von neun bis 13 Uhr, am 18. Juni von 9.15 bis 13 Uhr.

Teilnehmerzahl begrenzt

Anmelden sind ab sofort per E-Mail unter janika.steinbach@schriesheim.de oder telefonisch unter den Nummern 06203/60 21 24 oder mobil 0152/09 07 05467 möglich. Die Teilnehmer sollten ihren eigenen Proviant mitbringen. Ausflüge kosten 6,50 Euro plus Bahnfahrkarten, die selbst gekauft werden müssen. Die Zahl der Teilnehmer ist begrenzt. stk

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.05.2019