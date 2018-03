Einkaufen und sich informieren

Anzeige

Bei allem Volksfest-Charakter, den der Schriesheimer Mathaisemarkt mittlerweile hat – historisch gesehen ist die Veranstaltung in der Tat ein „Markt“. Klar, dass die Vertretung der örtlichen Gewerbetreibenden, der Bund der Selbstständigen (BdS), mit seinen Aktivitäten dabei eine zentrale Rolle spielt.

In einer eigenen Halle, dem Gewerbezelt neben dem Festzelt auf dem Festplatz, veranstaltet der BdS an allen Festtagen seine große Leistungsschau. Mehr als 40 Stände, vor allem aus der Ausbau- und Ausstattungsbranche, aber auch aus dem Wellness-Bereich und der Gastronomie, präsentieren sich den Besuchern. Offizielle Eröffnung der Leistungsschau ist am Samstag, 3. März, 11.30 Uhr.

Am zweiten Festwochenende, also am 11. März, veranstaltet der BdS seinen „Verkaufsoffenen Sonntag“. Zwischen 12 und 17 Uhr sind die Geschäfte in der Innenstadt geöffnet.