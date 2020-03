Einkaufen und sich informieren

Günther Oettinger spricht am Montag, 9. März, im Festzelt. © dpa

Bei allem Volksfest-Charakter, den der Schriesheimer Mathaisemarkt mittlerweile hat – historisch gesehen ist die Veranstaltung in der Tat ein „Markt“. Klar, dass die Vertretung der örtlichen Gewerbetreibenden, der Bund der Selbstständigen (BdS), mit seinen Aktivitäten dabei eine zentrale Rolle spielt.

In einer eigenen Halle, dem Gewerbezelt direkt neben dem Festzelt auf dem Festplatz, veranstaltet der örtliche BdS an allen Festtagen seine Leistungsschau. Mehrere Dutzend Stände, darunter ein attraktiver Gastro-Bereich, präsentieren sich den Besuchern. An einem „Handwerkerstand“ werben Stadt, Betriebe, BdS, Handwerkskammer und Agentur für Arbeit gemeinsam um Auszubildende und Fachkräfte.

Am zweiten Festwochenende, am 15. März, veranstaltet der BdS seinen „Verkaufsoffenen Sonntag“. Zwischen 12 und 17 Uhr sind die Geschäfte in der Innenstadt geöffnet.

Höhepunkt der BdS-Aktivitäten ist die Mittelstandskundgebung am Montag, 9. März, 17 Uhr im Festzelt. Festredner ist diesmal der frühere Ministerpräsident und bisherige EU-Kommissar Günther Oettinger (CDU). -tin

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.03.2020