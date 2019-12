Einkaufsbummel bis 22 Uhr

Das Weihnachtsgeschäft ist für manche Branche ein Schwerpunkt ihres Umsatzes. Klar, dass auch viele Gewerbevereine seit Jahren aus diesem Anlass aktiv sind. Der Schriesheimer Bund der Selbstständigen (BdS) hat sich diesmal jedoch etwas Neues einfallen lassen: Statt wie bisher am Nikolaustag in der Innenstadt kleine Geschenke an Passanten zu verteilen, organisiert er in diesem Jahr eine „Lange Nikolaus-Einkaufsnacht“. Bis 22 Uhr können die Kunden in der Altstadt bummeln.

Vorweihnachtszeit und BdS – das gehört in Schriesheim schon immer irgendwie zusammen. Viele Jahre lang stellte der Gewerbeverein in der Innenstadt Tannenbäumchen auf, um eine entsprechende Atmosphäre zu schaffen. Auf Grund des hohen Aufwandes wurde diese Aktion vor einigen Jahren aufgegeben. Was blieb, war das Verteilen von Nikolläusen aus Hefeteig an Kunden in der Altstadt – durch BdS-Chef Rolf Edelmann als Weihnachtsmann und Geschäftsführerin Christa von Schachtmeyer als Weihnachtsengel.

Idee stammt von Manuela Riebel

Doch nun wollte man mal wieder etwas Neues versuchen. Nicht nur der Name erinnert übrigens an die „Lange Nacht der Kunst und Genüsse“, die seit vielen Jahren in der Stadt Mannheim und damit auch in deren Vororten Seckenheim und Friedrichsfeld erfolgreich praktiziert wird.

Bereits vor zwei Jahren entstand innerhalb des Schriesheimer BdS die Idee, eine ähnliche Aktion in der Weinstadt aufzulegen. Manuela Riebel, die Inhaberin von Elas Modeatelier, hat speziell mit verkaufsoffenen Abenden für Stammkundinnen viele positive Erfahrungen gesammelt. In diesem Jahr nun wollte BdS-Chef Rolf Edelmann Nägel mit Köpfen machen. Der Vorstand stimmte ein.

Und insgesamt 13 Geschäfte beteiligen sich – in den Augen Edelmanns eine echte Glückszahl. Denn, wie er zufrieden feststellt: Das sind immerhin „mehr Teilnehmer als beim verkaufsoffenen Sonntag“, der an Mathaisemarkt veranstaltet wird. „Und möglicherweise kommen spontan noch einige hinzu“, meint BdS-Pressesprecher Jörg Dalmolin.

Und es gibt einen Branchenmix. Mit dabei sind natürlich die Winzergenossenschaft, die sich immer einbringt, wenn es sich für eine Sache zu engagieren gilt, und das Kaffeehaus, ein traditioneller Publikumsmagnet für derartige Aktionen, aber auch Boutiquen und Haushaltswarengeschäfte. Die teilnehmenden Betriebe werden durch bunte Lichtsäulen leicht erkennbar sein.

Naturgemäß konzentrieren sich die Teilnehmer im Viereck Heidelberger Straße, Talstraße, Friedrichstraße und Kirchstraße. Das ermöglicht den Teilnehmern, aber auch und vor allem den flanierenden Passanten, ein Stück weit Weihnachtsbummel-Atmosphäre zu erleben, wie sie etwa in der Mannheimer Innenstadt mit großem Aufwand professionell gestaltet wird.

Natürlich herrscht an diesem Abend kein Mangel an weihnachtlichen Getränken und Speisen. Vor allem beim Kaffeehaus darf man darauf hoffen, aber sicher auch in dem einen oder anderen Geschäft. Neben den Aktivitäten dort gibt es auch einige zentrale Programmpunkte.

Dafür haben die Organisatoren dank der Kontakte von Jörg Dalmolin, der selbst in der T-Band spielt, den in Weinheim lebenden Musiker Andreas Botz gewinnen können. Mit seiner Gitarre sorgt er, so zeigt es sein Webauftritt (www.andreasbotz.de), für „Acoustic Lounge Music“. Ab 18 Uhr macht er sich in der Altstadt auf den Weg und besucht mit seinem Instrument die verschiedenen Geschäfte.

